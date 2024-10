„Ghost in the Shell“-Reihenfolge: Alle Filme und Serien des Animes im Überblick

„Ghost in the Shell“ gehört zu den besten Animes, die es gibt. In welcher Reihenfolge ihr die Filme und Serien schauen solltet, erfahrt ihr hier.

Die „Ghost in the Shell“-Filme und -Serien basieren auf dem gleichnamigen Manga von Masamune Shirow aus dem Jahr 1989. Die Handlung spielt im Jahr 2029.

Viele Menschen haben Teile ihres Körpers durch künstliche Implantate ersetzt und sind so zu Cyborgs geworden. Ein Hacker mit dem Namen Puppetmaster hat es geschafft, sich in die Gehirne von Menschen zu hacken und sie so zu kontrollieren, um Verbrechen auszuüben.

Major Motoko Kusanagi, eine Polizistin mit einem vollständig künstlichen Körper, macht sich auf die Jagd nach dem Hacker. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die Filme und Serien schauen solltet.

Neben „Ghost in the Shell“ gibt es noch viele weitere sehenswerte Anime-Filme. Zehn Empfehlungen findet ihr in unserem Video.

10 Anime-Filme, die ihr gesehen haben müsst

„Ghost in the Shell“: Alle Filme und Serien in der richtigen Reihenfolge

Aus dem Manga wurde eine Menge gemacht. Das Franchise umfasst mittlerweile fünf Filme und zwei Serien. Während es eine Timeline von den Filmen gibt, bilden der „Stand Alone Complex“-Film (kurz S.A.C.) und die Serien eine eigene Geschichte.

Außerdem ist 2013 mit „Ghost in the Shell: Arise“ noch ein Prequel erschienen. Einen kompletten Überblick über die Filme und Serien in chronologischer Reihenfolge findet ihr in unserer Liste:

„Ghost in the Shell: Arise“ (2013, Prequel-Film) „Ghost in the Shell: The New Movie“ (2015, Film) – als Blu-ray oder DVD bei Amazon „Ghost in the Shell“ (1995, Film) – zum Leihen und Kaufen auf Prime Video „Ghost in the Shell: Stand Alone Complex“ (2002-2004, Serie) – zum Leihen und Kaufen auf Prime Video „Ghost in the Shell 2: Innocence“ (2004, Film) – als DVD oder Blu-ray bei Amazon „Ghost in the Shell S.A.C. – Solid State Society“ (2006, Film) – als DVD oder Blu-ray bei Amazon „Ghost in the Shell: S.A.C._2045“ (2020, Serie) – zum Streamen auf Netflix

Die „Ghost in the Shell“-Realverfilmung

Neben den Animationsverfilmungen erschien 2017 mit „Ghost in the Shell“ eine Realverfilmung in den Kinos. Scarlett Johansson übernahm hier die Hauptrolle. Der Film unterscheidet sich inhaltlich recht stark vom Manga und der Verfilmung von 1995. Unter anderem dafür wurde der Film auch von der Kritik und den Fans ziemlich abgestraft.

Auf Rotten Tomatoes konnten gerade einmal 43 % der Kritiker dem Film etwas abgewinnen. Die Zuschauer waren dem Film auch nur zu 51 % positiv gesinnt. Wenn ihr euch eine eigene Meinung zu dem Film bilden wollt, könnt ihr „Ghost in the Shell“ auf Prime Video streamen.

Neue Anime-Serie zu „Ghost in the Shell“ geplant

Für Fans von „Ghost in the Shell“ gibt es gute Neuigkeiten: Das Produktionsstudio Bandai Namco Filmworks kündigte im Frühling 2024 an, dass es eine neue Serie aus dem Universum geben soll, die vermutlich in 2026 veröffentlicht wird.

Bisher ist sonst wenig zu dem Projekt bekannt, außer dass es den Arbeitstitel „The Ghost in the Shell“ trägt. Das nachfolgende Video soll als Teaser aber einen ersten Vorgeschmack bieten.

