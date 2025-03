Vom Twitch-Phänomen zum Kinofilm: Erster Trailer zu Horror-Schocker begeistert Fans

Das Horrorspiel The Exit 8 erhält in diesem Jahr einen Kinofilm. Nun ist der erste Trailer zum Twitch-Phänomen erschienen. Fans des Spiels werden die unheimlichen, weißen Gänge sofort wiedererkennen. Den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

The Exit 8: Erster Trailer zum Horrorfilm ist da

Nach dem Erfolg von Five Nights at Freddy’s an den internationalen Kinokassen, war es nur eine der Frage der Zeit bis das nächste Horrorspiel einen eigenen Film erhält. Dieses Jahr folgt mit The Exit 8 ein echtes Internet-Phänomen.

Die Prämisse des Spiels ist denkbar einfach: Als Spieler ist eure Aufgabe, einen scheinbar endlosen Gang erfolgreich zu verlassen. Dafür muss man auf mögliche Anomalien achten, also kleine Details, die sich in dem Gang ändern. Damit ist The Exit 8 ein Mix aus Walking Simulator, Rätsel-Spiel und Psycho-Horror.

Bei Twitch stieß das kleine Spiel (auf Steam ansehen) schnell auf Begeisterung und zahlreiche kleine und große Streamer versuchten, dem Gang mit seinen weißen Kacheln zu entkommen. Aus dem Spiel wurde nun auch ein Kinofilm, der am 29. August 2025 erscheinen soll. Den ersten Trailer dazu könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Das müsst ihr über den Horrorfilm wissen

Auch im Film geht es natürlich darum, dem mysteriösen Gang zu entfliehen. In der Hauptrolle Kazunari Ninomiya, besser bekannt als Nino. Auf YouTube hat sein Mitwirken am Film bereits für viel Vorfreude gesorgt, wie man den überwiegend japanischen Kommentaren unter dem Trailer entnehmen kann (auf YouTube ansehen). Generell kommt der kleine Vorgeschmack auf den kommenden Horrorfilm ziemlich gut an. So hat der Trailer in weniger als 24 Stunden bereits 330.000 Views erreicht.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob der Film auch in Deutschland im Kino erscheint. Asiatische Filme bekommen hierzulande nicht immer eine Kinoauswertung spendiert. Gut möglich also, dass deutsche Fans in die Röhre schauen. Möglich wäre aber auch, dass sich ein großer Streamingdienst wie Netflix oder Amazon Prime Video die Lizenz schnappt. Das ist aber reine Spekulation.