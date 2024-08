Starkes Comeback von Kult-Reihe: Steam-Community feiert neues Horror-Spiel

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit Launch-Trailer

10 Jahre nach dem Release des Originals kann die Horror-Reihe Five Nights at Freddy’s einen beachtlichen Erfolg feiern. Der neueste Teil, Into the Pit, fährt auf Steam fantastische Bewertungen ein. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit begeistert Steam-Fans

Nach 10 Jahren und mehr als 15 Spielen hat die langlebige Horror-Reihe Five Nights At Freddy’s einen neuen und recht unerwarteten Höhepunkt erreicht. Das Spiel Five Nights at Freddy’s: Into the Pit kann seit seinem Release am 7. August 2024 die Steam-Community restlos überzeugen – und das in ungewohnter Pixel-Art-Grafik.



Nach den ersten rund 3.600 abgegebenen Bewertungen auf Steam lautet das Urteil Äußerst positiv – satte 96 Prozent der Spieler gegen den Daumen für das Horror-Spiel nach oben.

Ihr könnt euch das Horror-Spiel jetzt für 19,50 Euro auf Steam schnappen (auf Steam ansehen).

Damit schneidet Into the Pit besser als die meisten auf Steam verfügbaren Spiele der FNaF-Reihe ab. Nur der 2019 erschienene Eintrag Five Nights at Freddy’s: Help Wanted steht ebenfalls bei einer äußerst positiven Wertung.



Spieler von Into the Pit heben vor allem die hochwertig gestaltete Pixel-Grafik sowie die spannende Story lobend hervor.

Das neuste FNaF-Spiel überzeugt die Steam-Community. (© Mega Cat Studios)

Neues Horror-Spiel sorgt für Gänsehaut auf Steam

In Five Nights at Freddy’s: Into the Pit übernehmt ihr die Kontrolle über Oswald, einen Jungen, der in das Bällebad einer heruntergekommenen Pizzeria springt und sich in der Folge in einem Alptraum wiederfindet.



Ihr müsst durch die Zeit reisen und ein gefährliches Abenteuer bestehen, um euch, eure Freunde und Familie zu retten. Je nachdem, wie ihr euch schlagt, könnt ihr unterschiedliche Enden freischalten, während euch die blutrünstigen Kreaturen der FNaF-Reihe dabei die gesamte Zeit im Visier haben.

