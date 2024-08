Gratis-Game erobert Steam mit einem ganz einfachen Spielprinzip

Ein simples Spiel erobert aktuell die Herzen von Steam-Gamern auf der Suche nach Entspannung. In 100 Cats begebt ihr euch auf die Suche nach – na klar – 100 Katzen.

Von Asian Cats bis Space Cats

100 Cats mag auf den ersten Blick unspektakulär wirken: Ein klassisches Wimmelbild-Spiel, bei dem Spieler 100 versteckte Katzen auf einem Bild finden müssen. Doch gerade diese Einfachheit macht den Reiz aus. Das Spiel bietet eine große Vielfalt an Themenwelten, darunter Asian Cats, Ninja Cats, Christmas Cats, Space Cats und sogar Alien Cats.



Ein besonderer Pluspunkt: Die Versionen sind zunächst kostenlos spielbar. Lediglich für zusätzliche Level fallen Kosten an, was angesichts der großen Auswahl an Varianten des Spiels kaum ins Gewicht fällt. Achievement-Jäger kommen ebenfalls auf ihre Kosten, da jede gefundene Katze ein eigenes, nach ihr benanntes Achievement freischaltet.

Mehr als nur Katzen

Interessanterweise beschränkt sich das Konzept nicht nur auf Katzen. Es gibt ähnliche Spiele mit anderen Tieren, wobei diese oft ebenfalls als Katzen dargestellt werden – ein charmanter Twist, der die Spielreihe zusätzlich aufwertet.



100 Cats reiht sich nahtlos in den wachsenden Trend der Cozy Games ein. Diese Spiele sind auf Entspannung und stressfreies Gameplay ausgelegt und gewinnen zunehmend an Popularität. Für Spieler, die eine kurze, aber effektive Auszeit vom Alltag suchen, bietet Steam eine breite Palette solcher Titel. Sucht dort einfach "100 Cozy Games" und findet die 100 Cats.