Plötzlich Steam-Hit: 50.000 Spieler zocken dieses skurrile Gratis-Game

Bei Steam gibt es unfassbar viele Spiele und so ziemlich jedes denkbare Genre ist vertreten. Ein kostenloses Katzenspiel scheint jetzt genau den Nerv der PC-Gamer getroffen zu haben. Die Spielerzahlen explodieren.

Katzenklicker erobert Steam

Wenn Cookie Clicker noch zu viel Gameplay für euch hat, dann hält Steam jetzt das perfekte Spiel parat: Cats ist ein kostenloser Katzenklicker. Ihr klickt also auf Katzen und bekommt dafür noch mehr Katzen. Katzen!

Cats ist eigentlich schon am 21. Mai 2024 erschienen. Zum Release blieb der Erfolg allerdings aus und der Klicker konnte kaum 100 gleichzeitige Spieler vorweisen. Seit dem 16. Juni gehen die Zahlen aber plötzlich durch die Decke – der Rekord wurde am 18. Juni mit 56.921 gleichzeitigen Spielern erreicht. Auch jetzt gerade sind noch mehr als 50.000 Gamer online und klicken auf Katzen (Quelle: SteamDB).

Bildquelle: SteamDB

Auch die Steam-Bewertungen fallen sehr positiv aus. 86 Prozent der Reviews würden Cats weiterempfehlen. Nochmal: Es gibt kein Gameplay außer auf Katzen zu klicken, die erst ihre Farbe ändern und dann durch weitere Katzen ausgetauscht werden. Zu den bahnbrechenden Inhalten gehören:

Anklicken von Katzen

Miau-Sounds

Musik

HQ Katzen

Schwarz-Weiß-Artworks

Farbige Katzen

Cats 100 Cozy Games

Steam-Spieler lieben den Katzenklicker

Die positiven Reviews von Cats weisen völlig zurecht daraufhin, dass in dem Spiel viele verschiedene Katzen vorkommen und ist schließlich auch genug für einen kostenlosen Klicker.

Fairerweise sollte aber auch erwähnt werden, dass Cats im Prinzip eine Werbeplattform für die anderen Spiele des Entwicklers 100 Cozy Games ist. Bei diesen handelt es sich um ebenfalls kostenlose Wimmelbildspiele, in denen ihr 100 Katzen in verschiedenen Zeichnungen finden müsst. In Cats tauchen diese Katzen erneut auf und es wird angezeigt, aus welchem Spiel sie stammen (Quelle: 100 Cozy Games).