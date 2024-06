Strategie-Comeback auf Steam und Xbox: Genau das habe ich mir gewünscht!

Strategie-Fans können sich auf ein Meisterwerk freuen. Eines der besten Spiele des Genres bekommt ein Remake, das auf Steam und Xbox-Konsolen erscheint. Microsoft verrät jetzt endlich, wann genau die Neuauflage von Age of Mythology erscheint.

Steam- und Xbox-Spieler bekommen das perfekte Strategiespiel

Fans von Echtzeit-Strategie schwören für gewöhnlich auf Age of Empires. Das 2002 erschienene Spin-off Age of Mythology konnte mich persönlich aber viel mehr begeistern. Wer will schon historische Völker spielen, wenn er mit dem Minotaurus oder Feuerriesen in den Kampf ziehen kann. Noch in diesem Jahr erhält der Strategie-Hit ein Remake, das vor allem die Grafik ordentlich verbessert.

Während des Xbox Game Showcases hat Microsoft verkündet, dass Age of Mythology: Retold am 4. September 2024 auf Steam und Xbox Series X|S erscheinen soll. Zusätzlich wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der erstmals richtiges Gameplay zeigt. Schwerpunkt liegt dabei auf den Zaubern, mit denen die Götter der Griechen, Ägypter, Wikinger und Atlanter ins Kampfgeschehen eingreifen. Eine große Veränderung zum Original: Die göttlichen Kräfte stehen nicht nur einmal zur Verfügung, sondern können nach einem Cooldown erneut eingesetzt werden.

Age of Mythology: Retold – Xbox Games Showcase 2024

Age of Mythology: Retold – Das bekommt ihr für euer Geld

Auf Steam wird Age of Mythology: Retold aktuell für 29,99 Euro angeboten. Dafür bekommt ihr das Grundspiel, das sich schon allein für die tolle Kampagne mit 50 Missionen lohnt. Ihr könnt allerdings auch zur Premium-Edition greifen. Für 20 Euro mehr könnt ihr dann sieben Tage früher zocken. Zusätzlich erhaltet ihr das Gott-Paket mit Freyr, mehr Götter-Porträts und die beiden bereits jetzt angekündigten Erweiterungen.

Age of Mythology: Retold World's Edge

Aktuell ist allerdings noch nicht bekannt, wofür ihr da eigentlich zahlt. Es gibt keine Informationen darüber, was ein Gott-Paket überhaupt ist. Die Chancen stehen aber gut, dass eine der Erweiterungen das chinesische Pantheon zurück ins Spiel bringen wird. Das Volk ist Teil einer Erweiterung für das 2014 erschienene Remaster zu Age of Mythology. Im Remake werden die chinesischen Götter zum Release nicht enthalten sein.