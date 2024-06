91 % positiv auf Steam: Brutaler Shooter ist jetzt so günstig wie noch nie

Auf Steam bekommt ihr die Videospieladaption eines Action-Klassikers der 80er gerade besonders günstig. RoboCop: Rogue City ist ein Singleplayer-Shooter der alten Schule und bekommt fast ausschließlich positive Bewertungen.

Halb Mensch, halb Maschine, kompromisslos, brutal und gerecht – so kennen Fans Alex Murphy aus dem RoboCop-Film von Paul Verhoeven aus den 80ern. Wie in der Vorlage geht ihr auch in RoboCop: Rogue City als halb maschineller Polizist in einem dystopischen Detroit auf Verbrecherjagd.

RoboCop: Rogue City: Angebot bei Steam

Alle wichtigen Infos zum Deal:

Preis: Ihr bekommt RoboCop: Rogue City aktuell für 27,49 Euro (um 45 Prozent reduziert) auf Steam. Das Spiel war bisher noch nie so günstig auf Valves Plattform zu haben.

Ihr bekommt RoboCop: Rogue City aktuell für 27,49 Euro (um 45 Prozent reduziert) auf Steam. Das Spiel war bisher noch nie so günstig auf Valves Plattform zu haben. Ablaufdatum : Das Angebot gilt noch bis zum 17. Juni 2024.

: Das Angebot gilt noch bis zum 17. Juni 2024. DLCs im Angebot: Die insgesamt drei Zusatzinhalte sind um je 10 Prozent reduziert. Dabei handelt es sich um ein digitales Artbook und um zwei Pakete mit kosmetischen Inhalten.

Der Launch-Trailer zu RoboCop: Rogue City:

So spielt sich der Shooter

In RoboCop: Rogue City wird viel geballert. Neben der aus dem Film bekannten Auto-9-Pistole stehen euch noch 20 weitere Waffen zur Verfügung. Außerdem könnt ihr eure kybernetischen Fähigkeiten im Kampf einsetzen, die ihr im Laufe des Spiels noch verbessern könnt.

Ganz normale Polizeiarbeit gehört aber auch zu euren Aufgaben. Indem ihr Beweise sammelt und sichtet, Zeugen und Verdächtige verhört, versucht ihr eure Fälle zu lösen, und müsst Entscheidungen treffen, die den Verlauf einer Mission beeinflussen.

Das Spiel hält sich an die Brutalität der Vorlage und ist deswegen erst ab 18 Jahren freigeben und noch eine weitere Sache wurde aus dem Leinwand-Spektakel übernommen. Peter Weller, der RoboCop-Darsteller aus dem Film, spricht auch im Spiel den Cyborg-Polizisten.

Auf Steam steht RoboCop: Rogue City bei 91 Prozent positiven Bewertungen. Gelobt werden das gelungene Art- und Sounddesign, das den Flair des 80er-Action-Streifens sehr gut einfängt. Positiv überrascht sind viele Nutzer von der gelungenen Ermittlungsarbeit im Spiel und den interessanten Interaktionen mit den Bürgern von Detroit. Aus den negativen Rezensionen lässt sich entnehmen, dass Spieler, die einen modernen Shooter mit hohem Tempo erwarten, hier hingegen eher fehl am Platz sind.