Aufatmen bei Shooter-Fans: Brutaler Xbox-Hit kommt auch auf die PS5

Seit der Übernahme von Bethesda gehört Doom offiziell zu Xbox – und nun sorgt mit Doom: The Dark Ages der nächste Eintrag der brutalen Shooter-Reihe für jede Menge Hype. Auch die PS5-Community darf sich auf das Schlacht-Spektakel freuen.

Beim Xbox-Showcase gab es einige aufsehenerregende Trailer – Fable, Indiana Jones und der Große Kreis sowie Gears of War: E-Day zählten zu den Highlights. Shooter-Fans sind aber besonders neugierig auf die Fortsetzung Doom: The Dark Ages, die nächstes Jahr für jede Menge Blutvergießen auf den Bildschirmen sorgen wird. Kurz nach dem Ankündigungs-Trailer gab Xbox-Chef Phil Spencer ein bemerkenswertes Versprechen zu dem kommenden Shooter-Hit ab.

Doom: The Dark Ages – PS5-Fans dürfen auf Shooter hoffen

Doom: The Dark Ages katapultiert den Sci-Fi-Shooter ins höllische Mittelalter zurück – in dem Prequel übernehmt ihr den Doom Slayer und schnetzelt euch wie gewohnt durch Horden von Dämonen. Dieses Mal könnt ihr euch auf spezielle Ausrüstungsgegenstände wie auf ein Kettensägenschild und einen Mech-Anzug freuen. Mit einem kybernetischen Drachen könnt ihr zudem über das Schlachtfeld fliegen.

Schaut euch hier den offiziellen Trailer zu Doom: The Dark Ages an:

Doom: The Dark Ages: Official Trailer

Der Mittelalter-Shooter wird für die Xbox erscheinen – schließlich gehört die Reihe mittlerweile Microsoft. Phil Spencer gab im Rahmen des Xbox-Showcases aber zu Protokoll, dass Doom ein Franchise mit einer großen Multi-Plattform-Vergangenheit sei und dass es deswegen alle Spieler zocken können sollten. Damit müssen sich PS5-Fans wohl keine Sorgen machen, dass Doom: The Dark Ages als Xbox-exklusives Spiel erscheint.

Xbox: Welche Spiele werden exklusiv?

PS5-Fans dürfte ein Stein vom Herzen fallen, dass Xbox mit Doom: The Dark Ages keine Exklusivpläne verfolgt. Für die Xbox-Community stellt sich momentan aber mehr als je zuvor die Frage, welche Games Microsoft ausschließlich für die eigene Plattform zurückhält und welche nicht. In der Vergangenheit haben Ankündigungen von Cross-Plattform-Releases schließlich für mächtig Ärger bei den eigenen Fans gesorgt. In den letzten Monaten kursierten ebenfalls Gerüchte, dass Spiele wie Starfield, Indiana Jones und der Große Kreis oder sogar Halo möglicherweise ihren Weg auf die PS5 finden werden.

Auch wenn bis dato bei diesen Games nichts dergleichen bekannt gegeben wurde, wirkt die Exklusivpolitik von Xbox momentan alles andere als transparent, was eine potenzielle Gefahr für die gesamte Plattform ist.

Beim Xbox-Showcase wurden ebenfalls drei neue Konsolenmodelle vorgestellt:

