Neue Xbox-Modelle: Microsoft bringt gleich drei frische Konsolen auf den Markt

Microsoft hat dieses Jahr noch viel vor: Gleich drei neue Xbox-Konsolen sollen gegen Ende 2024 erscheinen. Unter anderem kommt auch die bereits geleakte weiße All-Digital Xbox Series X in die Läden.

Microsoft stellt drei neue Xbox-Konsolen vor

Beim Xbox-Showcase am 9. Juni 2024 hat Microsoft nicht nur kommende Spiele-Hits wie Doom: The Dark Ages, Fable, State of Decay 3 oder Call of Duty: Black Ops 6 genauer vorgestellt, sondern zusätzlich auch noch spannende Hardware-News mitgeteilt. Dieses Jahr kommen demnach gleich 3 neue Xbox-Modelle auf den Markt. Noch gibt es zwar keinen offiziellen Release-Termin, doch es ist mit einer Veröffentlichung zum Weihnachtsgeschäft 2024 zu rechnen.

Schaut euch hier den Trailer für die drei neuen Xbox-Modelle an:

Three New Xbox Series X|S Console: WorldPremiere Announce Trailer

Die weiße All-Digital Xbox Series X verabschiedet sich von dem Disc-Laufwerk und bietet wie die Vorgängerversion eine 1 TB große SSD. Sie wird 499,99 Euro kosten und damit 50 Euro günstiger sein als die schwarze Version mit 4K-Laufwerk.

Die Xbox Series S bekommt ein neues Modell mit einer 1 TB großen SSD – statt wie bisher nur in schwarz könnt ihr euch die Konsole bald auch in weiß sichern – der Preis beläuft sich auf 349,99 Euro.

Wem diese neuen Modelle nicht exklusiv genug sind, kann sich stattdessen für die Special Edition Galaxy Black Xbox Series X entscheiden – die Konsole, deren Optik an den Sternenhimmel angelehnt ist, verfügt über ein Disc-Laufwerk und eine stattliche 2 TB große SSD und soll 649,99 Euro kosten.

Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr euch die Xbox Series X aktuell vergünstigt bei Amazon schnappen:

Xbox arbeitet bereits an der neuen Konsolengeneration

Die drei neuen Xbox-Modelle bieten Gamern auf der Suche nach der passenden Hardware noch mehr Auswahl – wesentliche Änderungen im Performance-Bereich im Vergleich zu den Original-Konsolen bleiben jedoch aus. Dafür teaserte Xbox-Präsidentin Sarah Bond bei dem Event an, dass Microsoft bereits an der nächsten Generation arbeiten würde. Informationen dazu sind selbstverständlich rar gesät, aber immerhin gab es bereits das eine oder andere interessante und vielversprechende Gerücht zu der möglichen Zukunft der Next-Gen-Xbox.

