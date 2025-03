Ich werfe Xbox mein Geld hinterher, wenn sie diese Next-Gen-Konsole entwickeln

Branchen-Insider Jez Corden berichtet über den diesjährigen Release einer Handheld-Xbox – aber noch interessanter ist das Leak zur Next-Gen-Konsole, die wohl gerade entwickelt wird. Denn die klingt wie jene Konsole, die ich schon immer wollte.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die kommende Next-Gen-Xbox klingt fantastisch

Ich bereue es immer noch, mir die Xbox Series X gekauft zu haben – und deshalb konnte ich mir auch kein Augenrollen verkneifen, als die Gerüchte zur Next Gen lauter wurden. Jetzt schon eine Next Gen? Ich habe das Gefühl, als hätte ich kaum ein Spiel auf den momentanen Konsolen gespielt!

Anzeige

Demnach bin ich bis jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ich mir sicher keine weitere Xbox-Konsole holen werde – ich spiele ja sowieso fast einzig auf dem Steam Deck, mit welchem man ja schon große Blockbuster wie Cyberpunk 2077 super spielen kann. Doch laut eines Leaks von Branchen-Insider Jez Corden (Quelle: Windows Central) könnte ausgerechnet die nächste Xbox-Konsole genau das sein, was ich eigentlich will: Eine Konsole, die mein Steam-Deck ersetzt. Eine Konsole also, die Steam anbietet – eine richtige PC-Konsole.

Draußen Konsole, innen PC

Laut Corden soll die nächste Xbox-Konsole so nahe an einem PC sein, wie noch nie zuvor. Sie soll sogar – vielleicht – Steam anbieten, neben den Cloud- und Streaming-Services von Xbox:

Es scheint, als würden die Next-Gen-Xbox-Konsolen so nahe an Windows sein, wie nie zuvor [...] Xbox-Chef Phil Spencer hat bereits in vorherigen Interviews den Wunsch angedeutet, Third-Party-Stores auf der Xbox-Hardware anzubieten, einschließlich von Plattformen wie Epic Games Store, GOG, itch.io und sogar Steam. Jez Corden

Anzeige

Corden schließt keineswegs aus, dass sich die Pläne rund um die Next-Gen-Xbox noch ändern können – genauso wie der Release-Termin. Im selben Artikel schreibt er außerdem, dass ein neuer Xbox-Handheld noch 2025 erscheinen soll. Auch das folgt wohl den Spuren des Steam Decks – obwohl sich mir die Frage stellt, warum ich mir dieses Handheld kaufen sollte, wenn ich doch ein Steam Deck besitze?

Anzeige

Bei einer Windows-Konsole sieht das Ganze aber anders aus. Nahezu jedes Spiel ist über Steam verfügbar, und bei den etlichen Steam-Sales bekommt man diese Spiele auch noch zu guten Preisen – und auch zu besseren Preisen als etwa bei PlayStation, Nintendo oder Xbox. Seit dem Steam Deck spiele ich ausschließlich Games über Steam, und ich will ehrlich gesagt auch nicht zurück zu einem anderen Shop.

Ich werde immer eine Konsolenspielerin bleiben – sonst hätte ich mir längst einen dicken PC geholt – aber sollte es alsbald eine Next-Gen-Konsole geben, die nahezu alle Vorteile des PC-Spielens bieten kann (Steam, gute Preise, Mods), dann wäre das sicher nicht nur für mich die beste Konsole auf dem Markt. Ganz besonders, da Sony die hauseigenen Spiele nun auch immer öfter auf den PC portiert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.