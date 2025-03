Call of Duty 2026 ist wohl schon für Next-Gen in Arbeit – aber es gibt eine bittere Nachricht

Jetzt reden wir also bereits über die Next-Gen. Einem Gerücht nach soll Call of Duty 2026 schon für die kommende Xbox-Konsole entwickelt werden – und das könnte einen Nachteil für so manche Spieler mit sich bringen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Call of Duty im Jahr 2026: Entwickelt für neue Xbox-Konsole

Auf Reddit wird gerade ein Leak von X-Nutzer Hope diskutiert, in dem so einige Dinge zu Call of Duty im Jahr 2026 behauptet werden. Dabei soll es sich um Modern Warfare 4 handeln und das Spiel soll bereits für die nächste Generation der Xbox entwickelt werden.

Anzeige

Auch heißt es, dass Modern Warfare 4 nicht mehr auf PS4 und Xbox One gespielt werden kann. Sollte das stimmen, müssen Konsolen-Spieler also aufrüsten, wenn sie den neuen Teil kaufen wollen. Schließlich wird behauptet, dass es kein Warzone 3 geben wird, wenn Verdansk seine Spieler nicht halten kann. (Quelle: X via Reddit).

Ob dieses Jahr noch ein CoD erscheint, ist zwar äußerst wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt. Sollte es eines geben, dann wird es wohl noch für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen.

Anzeige

Wer will denn schon die Next-Gen haben? Hat hier noch jemand das Gefühl, die PS5 und Xbox Series X sind gerade erst auf den Markt gekommen? Oder gibt es etwa Leute, die schon darauf brennen, wieder mehrere hundert Euro für eine etwas bessere Hardware auszugeben? Es fühlt sich für mich keineswegs so an, als hätte die momentane Konsolengeneration bereits ihren Höhepunkt überschritten. Und selbst wenn – die Frage ist, wie viele Menschen sich nach einer doch recht kurzen Zeitspanne schon wieder eine neue Konsole kaufen wollen. Ich persönlich bin in einem Jahr längst noch nicht bereit, meine Konsolen aufzurüsten – viel zu wenig habe ich eigentlich auf PS5 und Xbox Series gespielt. Das mag allerdings auch daran liegen, dass ich immer mehr zum Steam-Deck-Spieler geworden bin und mich eher frage, ob ich in Zukunft überhaupt noch große Konsolen brauche. Aber womöglich bin ich auch da nicht die Einzige. Marina Hänsel

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.