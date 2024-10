CoD Black Ops 6: Monster Energy Codes einlösen & Skins bekommen

Call of Duty: Black Ops 6 und Monster Energy haben erneut eine Kooperation, die euch unterschiedliche Ingame-Skins und weitere Rewards bringen kann. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr die Codes einlöst und wie ihr alle einzigartigen „Monster Energy“-Skins bekommt.

Monster Energy Codes einlösen

Um die exklusive Monster-Skins und weitere kosmetische Items zu bekommen, müsst ihr euch die richtigen Dosen vom Energy Drink kaufen. Der Monster Energy Code befindet sich immer auf der Dosenlasche. Folgende Geschmackssorten können Codes für CoD Black Ops 6 haben:

Monster Energy Original Green 500 ml (schwarze Dosenlasche)

Monster Energy Ultra White 500 ml (schwarze Dosenlasche)

Monster Energy Juiced Mango Loco 500 ml (schwarze Dosenlasche)

Monster Energy Green Zero Sugar 500 ml (schwarze Dosenlasche)

Monster Energy Assault 500 ml (schwarze Dosenlasche)

Monster Energy Ultra Fiesta Mango 500 ml(schwarze Dosenlasche)

Monster Energy The Doctor 500 ml (silberne Dosenlasche)

Monster Energy Zero Sugar Blue 500 ml (schwarze Dosenlasche)

Es kann übrigens auch vorkommen, dass keine schwarze Dosenlasche vorhanden ist. Manchmal kann sie auch grün sein. Achtet neben der Dosenlasche auf das folgende Logo, das euch ebenfalls eine CoD-Dose signalisiert:

Dieses Logo muss ebenfalls auf der Monster Energy Dose sein. (© Activision)

Nachdem ihr euch eine der oben aufgeführten Geschmackssorten gekauft habt und sichergestellt habt, dass es sich bei ihr um eine CoD-Dose handelt, müsst ihr folgende Schritte absolvieren, um eure Belohnung zu bekommen:

Geht auf die Monster-Energy-CoD-Website. Wir haben sie verlinkt, klickt einfach darauf.

Erstellt euch dort einen Account und verknüpft ihn mit eurem Activision-Account.

und verknüpft ihn mit eurem Activision-Account. Gebt nun auf der Startseite der CoD-Monster-Website den Code ein, der sich auf der Rückseite der Dosenlasche befindet.

der sich auf der Rückseite der Dosenlasche befindet. Klickt danach oben auf den Reiter „Meine Codes“ und scrollt etwas nach unten.

und scrollt etwas nach unten. Drückt bei dem aufgeführten Item auf „Code einlösen“ und kopiert den dann angezeigten Code.

Loggt euch in euren CoD-Account ein und geht auf die CoD-Redeem-Seite. Wir haben sie euch verlinkt, klickt einfach darauf.

Fügt dort den kopierten Code ein und drückt auf „Redeem Code“.

und drückt auf „Redeem Code“. Danach habt ihr das gewünschte Item in eurem CoD-Account.

Insgesamt gibt es 6 unterschiedliche Rewards, die ihr durch Monster Energy bekommen könnt. (© Monster Energy)

Alle Monster Energy Skins und Rewards im Überblick

Insgesamt gibt es 6 Rewards, die ihr in der Kooperation mit Monster Energy bekommen könnt. Dabei bestimmen jedoch nicht die Codes auf den Dosen eure Belohnung, sondern die Menge an eingegeben Codes. In folgender Reihenfolge erhaltet ihr die Rewards:

Dose #1: Green Fury LR.62 Waffenbauplan

LR.62 Waffenbauplan Dose #2: Unleash The Truth (Grün) Alvarez Operator Skin

(Grün) Alvarez Operator Skin Dose #3: Street Beast Waffen-Decal

Waffen-Decal Dose #4: Cold Trail (Blau) Alvarez Operator Skin

(Blau) Alvarez Operator Skin Dose #5: Unleash It Waffen-Decal

Waffen-Decal Dose #6: The Beast Inside (Weiß) Alvarez Operator Skin

Zusätzlich erhaltet ihr für jeden eingelösten Code noch einen 2XP-Token, der 15 Minuten hält. Ihr könnt eure Dosen-Codes bis zum 31.03.2025 einlösen. Die Aktion endet dann.