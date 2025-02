Shooter-Nachschub im Game Pass: Das beste Call of Duty soll bald im Abo landen

Der Spielekatalog von Activision Blizzard findet nach und nach seinen Weg in den Game Pass von Microsoft. Einem Bericht zufolge soll bald auch der Multiplayer-Shooter Modern Warfare 2 folgen.

Modern Warfare 2 im Game Pass

Die Call-of-Duty-Reihe gehört nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auch zum Portfolio des Unternehmens. Neben den Neuerscheinungen kommen auch nach und nach ältere Spiele in das Abo-Modell. Laut den Quellen der Website Xbox Era soll schon bald Call of Duty: Modern Warfare 2, also das Original aus dem Jahr 2009, im Game Pass landen. (Quelle: Xbox Era).

Laut Xbox Era soll es bereits im März oder April 2025 soweit sein. Genauere Angaben gibt es zu dem Leak nicht. Beachtet also bitte, dass es sich hierbei um keine offiziellen Informationen handelt und sie sich als falsch oder überholt herausstellen können.

Die Seite verweist außerdem auf den „recht zuverlässigen extas1s“, ein Leaker, der auf X ehemals Twitter, bereits im Dezember 2024 enthüllte, dass ein nicht näher benannter Teil der Shooter-Reihe im März 2025 Teil des Game Pass werden würde. Wahrscheinlich war auch hier MW2 gemeint. Obendrein soll das Call of Duty von 2008, World at War, im Mai ebenfalls im Angebot des Abos landen.

Das beste Call of Duty?

Natürlich gibt es bei den Fans persönliche Favoriten, dennoch gilt der Shooter in der Community als einer der besten Teile der Reihe. Mit einer Wertung von 94 auf Metacritic ist Modern Warfare 2 gleichauf mit dem Vorgänger Modern Warfare von 2007. (Quelle: Metacritic). Damit sind die beiden Spiele die am besten bewerteten Teile der gesamten Reihe.

Im Jahr 2020 bekam MW2 dann ein Remaster, allerdings nur von der Kampagne. Dem Leak ist nicht zu entnehmen, ob es sich um das Original, das Remaster oder sogar beides handelt. Eine fast noch wichtigere Frage ist, ob der Multiplayer ebenfalls mit von der Partie ist, gleiches gilt für den Spec-Ops-Modus.

Aktuell sind übrigens nur Modern Warfare 3 (2023) und Black Ops 6 mit im Abo enthalten.

