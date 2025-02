Gratis statt 39,99 Euro: Epic schenkt euch nächste Woche blutigen Zombie-Shooter

Epic hat für Fans von blutigen Multiplayer-Shootern ein ganz besonderes Highlight in petto. In der nächsten Woche könnt ihr euch den beliebten Zombie-Hit World War Z: Aftermath gratis auf dem PC schnappen. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

World War Z: Beliebter Zombie-Shooter kostenlos bei Epic

Ab dem 20. Februar um 17 Uhr könnt ihr euch im Epic Games Store den Zombie-Kracher World War Z: Aftermath schnappen – und zwar völlig kostenlos. Damit bekommt ihr nicht nur einen beliebten Multiplayer-Shooter serviert, sondern spart auch satte 39,99 Euro (bei Epic ansehen).

In World War Z ballert ihr mit bis zu 3 Freunden gemeinsam durch blutrünstige Horden von Untoten. Euch erwartet eine spannende Koop-Kampagne, in der ihr an verschiedenen Schauplätzen auf der Welt gegen die unermüdlichen Zombie-Schwärme kämpfen müsst – unter anderem verschlägt es euch nach Rom, Las Vegas und Tokio.

Alternativ zur Hauptmission könnt ihr euch in PvPvZ-Modi auch gegenseitig an die Gurgel gehen – dürft dabei aber selbstverständlich die Zombies ebenfalls nicht aus den Augen lassen.

Die Aftermath-Edition spendiert dem Basis-Spiel noch einige Story-Missionen obendrauf sowie verschiedene Waffen-Skins. Bei Spielern hat das Multiplayer-Abenteuer übrigens einen guten Ruf – auf Steam steht World War Z nach über 18.000 abgegebenen Stimmen bei einer sehr positiven Wertung (Quelle: Steam).

Gratis-Games bei Epic: Auch RPG-Fans dürfen sich freuen

Wer es nicht ganz so blutig mag, kann sich nächste Woche im Epic Games Store gleichzeitig auch das putzige RPG Garden Story in Retro-Pixel-Optik kostenlos sichern und als Wächter des Hains eine kleine Pflanzen-Community zusammenzubringen (bei Epic ansehen).

Bis dahin könnt ihr euch auf der Plattform aktuell übrigens noch den Formel-1-Simulator F1 Manager 2024 sowie ein besonderes Bundle für Apex Legends schnappen.

