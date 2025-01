Sniper Elite Resistance: Alle Propagandaplakate finden

Die Propagandaplakate gehören in Sniper Elite: Resistance zu den Sammelobjekten des Taktik-Shooters. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr alle Propagandaposter findet.

Fundorte aller Propagandaposter

Die Propagandaplakate zählen innerhalb der Sammelobjekte zu sogenannten versteckten Gegenständen. Insgesamt gibt es 7 Propagandaposter. Missionen 2 bis 8 weisen je ein Propagandaplakat auf. Das erste und letzte Kapitel hat keins.



Die Poster hängen immer an Außenwänden von Gebäuden. Sobald ihr euch in der Nähe von einem Propagandaplakat befindet, hört ihr einen Sound, der einem im Wind wehenden Poster ähnelt. Stellt die Musik im Audiomenü auf 0, um das Geräusch besser wahrzunehmen.



Das Besondere an den Plakaten ist, dass sie zusätzliche Herausforderungen freischalten, sobald ihr sie findet. Nachdem ihr ein Poster eingesammelt habt, schaltet ihr die entsprechende Propagandamission frei, die ebenfalls für alle Trophäen und Erfolge wichtig ist.



Bei den Propagandamissionen müsst ihr mit einem festgelegten Loadout unterschiedliche Challenges auf Zeit absolvieren. Um sie zu spielen, müsst ihr im Hauptmenü auf „Spielen -> Propaganda-Herausforderung -> das entsprechende Poster“ gehen.

Propagandaplakat in „Toter Briefkasten“ - La Résistance

Lauft zu Beginn der Mission den Weg entlang, bis ihr zur Brücke gelangt. Geht links an der Brücke vorbei, durch das Wasser und klettert auf der anderen Seite nach oben. Folgt dem Weg und haltet euch links, dort hängt das Poster. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Propagandaposter in „Sonderzugsabotage“ - Le Tireur Embusqué

Geht zu dem Haus, in dem ihr ebenfalls den ersten Hinweis auf die Résistance-Zelle erhaltet. Das Gebäude gehört zu den Nebenaufgaben und ist auf der Karte mit einem blauen Fragezeichen markiert. Auf der westlichen Außenseite findet ihr das Plakat. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Propagandaplakat in „Kollisionskurs“ - Libération

In der Mitte der Map befindet sich ein Fluss. Darüber steht eine Brücke, auf ihr sind Gleise. Geht auf die Ostseite der Brücke und dann auf die Gleise. Rechts vor dem Tunnel hängt das Poster. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Propagandaposter in „Kessel des Teufels“ - Le Maquis Voit Tout

Zu Beginn der Mission könnt ihr im Westen der Karte eine kleine Kirche finden. An der Außenseite der Kirche hängt das Plakat. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Propagandaplakat in „Angriff auf Fort Rouge“ - Prendre Le Maquis

Im äußersten Westen der Karte findet ihr das Plakat an einer Wand. Orientiert euch an dem optionalen Tötungsziel. Steht ihr vor der Kirche, geht nach Westen in die Straßenecken. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Propagandaposter in „In Grund und Boden“ - La Voix Du Maquis

Im Südwesten findet ihr ein Häuschen, das westlich vom kleinen See steht und an der Seite mit Ranken bedeckt ist. In der Nähe findet ihr ebenfalls eine Werkbank. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Propagandaplakat in „Entstadion“ - Pour Une France Libre

Westlich von den Gleisen findet ihr eine Lagerhalle, die von beiden Seiten offen ist. Geht in den ersten Stock und geht daraufhin die Treppe weiter nach außen. Die Treppe liegt auf der nördlichen Seite des Gebäudes. Nachdem ihr der Treppe nach außen gefolgt seid, hängt das Poster an der Außenwand der Halle. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

