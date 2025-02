Sniper Elite Resistance: Alle Sammelobjekte finden

Sniper Elite: Resistance hat eine Vielzahl an Sammelobjekten. Durch sie erhaltet ihr zusätzliche Erfahrungspunkte und schaltet zudem neue Waffen, Aufsätze und sogar Missionen frei. Im Folgenden erklären wir euch, wie und wo ihr sie alle findet.

Welche Sammelobjekte gibt es in Sniper Elite: Resistance?

Insgesamt gibt es in Sniper Elite: Resistance die folgenden fünf Arten von Sammelobjekten:

Insgesamt sind es somit 135 Collectibles. Wir haben euch für jedes aufgelistete Sammelobjekt einen separaten Guide geschrieben, in dem wir euch detailliert zeigen, wo ihr sie findet. Klickt einfach auf den jeweiligen Link, um zum entsprechenden Artikel zu gelangen.



Neben den klassischen Sammelobjekten gibt es aber auch missionsspezifische Collectibles, die besondere Medaillen freischalten. Hierzu zählen die Papptauben in „Sonderzugsabotage“ und die Gartenzwerge in „In Grund und Boden“. Sie sind übrigens auch für alle Trophäen und Erfolge wichtig.

Alle Sammelobjekte je Kapitel im Überblick

Wie ihr alle Sammelobjekte bekommt, zeigen wir euch in den oben aufgeführten Guides. Damit ihr eine bessere Übersicht erhaltet, listen wir euch je Kapitel die jeweilige Anzahl an Sammelobjekten auf:

Mission 1: Hinter feindlichen Linien

1 Werkbank

Mission 2: Toter Briefkasten

5 Private Briefe 5 Geheimdokumente 4 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 3: Sonderzugsabotage

5 Private Briefe 5 Geheimdokumente 3 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 4: Kollisionskurs

5 Private Briefe 5 Geheimdokumente 3 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 5: Kessel des Todes

5 Private Briefe 4 Geheimdokumente 3 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 6: Angriff auf Fort Rouge

5 Private Briefe 5 Geheimdokumente 3 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 7: In Grund und Boden

5 Private Briefe 5 Geheimdokumente 3 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 8: Endstation

5 Private Briefe 5 Geheimdokumente 3 Versteckte Gegenstände 3 Steinadler 3 Werkbänke

Mission 9: Alles oder nichts

Keine Sammelobjekte



Ihr könnt jederzeit im Spiel nachschauen, welche Sammelobjekte euch noch fehlen. Öffnet dazu den Wehrpass, wechselt auf den Reiter Sammelobjekte und wählt eure Mission aus. Dort wird euch aufgelistet, welche Collectibles ihr bereits gefunden habt und welche euch noch fehlen.