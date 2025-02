Battlefield ist wichtiger: EA erteilt Blockbuster eine Absage

Fans von Need for Speed müssen sich beim nächsten Teil der Kult-Rennserie auf eine lange Wartezeit einstellen. Electronic Arts hat die Entwicklung vorerst gestoppt, um sich voll und ganz auf ein anderes Großprojekt zu konzentrieren.

Vollbremsung für Need for Speed

Noch im Sommer 2023 hieß es, dass ein kleiner Teil des Teams weiter an Need for Speed arbeiten werde. Doch nun steht fest: Criterion Games widmet sich komplett der Battlefield-Reihe. EA hat das Studio offiziell zum Kernteam des Shooters gemacht, womit die Rennspiel-Serie erst einmal auf Eis liegt (Quelle: Eurogamer).

Trotz dieser ungewissen Zukunft zeigt sich EA noch optimistisch. Need for Speed soll laut eigenen Angaben nicht verschwinden, sondern in verbesserter Form zurückkehren: „Da wir nun besser verstehen, was unsere Spieler von einem Need-for-Speed-Erlebnis erwarten, planen wir, die Franchise auf neue und interessante Weise zurückzubringen.“

Ein langer Boxenstopp für Need for Speed

Die einst regelmäßig erscheinende Rennspiel-Serie hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt verloren. Während früher kaum ein Jahr ohne neuen Ableger verging, bleibt Need for Speed nun voraussichtlich bis mindestens 2026 ohne Nachfolger – die längste Veröffentlichungspause seit dem Serien-Start im Jahr 1994.

Stattdessen setzt EA alles daran, Battlefield wieder auf Kurs zu bringen. Nach enttäuschenden Jahren soll die Shooter-Marke wieder glänzen. Criterion ist jetzt eines von vier Studios, die an Battlefield arbeiten, was für Rennspiel-Fans schlechte Nachrichten bedeutet: Die Wartezeit wird lang.

Ob EA seine Versprechen diesmal einhält und Need for Speed tatsächlich ein starkes Comeback feiert, bleibt abzuwarten. Bis dahin müssen Fans geduldig bleiben – und hoffen, dass der nächste Teil das lange Warten wert sein wird.

