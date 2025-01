Xbox-Kracher landet auf der PS5 und mein Geldbeutel zittert schon

Das beliebte Rennspiel Forza Horizon 5 wird in diesem Frühjahr für die PlayStation 5 erscheinen. Damit erhält Sonys Konsole das meiner Meinung nach beste Open-World-Rennspiel überhaupt. Grund genug für mich, jetzt endlich den Vollpreis zu zahlen.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Forza Horizon 5 erscheint für die PlayStation 5

Nach vielen Gerüchten ist es nun offiziell: Das beliebte Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 erscheint in den kommenden Monaten auch für die PlayStation 5. Das verkündete der offizielle Forza-Horizon-Account über X (ehemals Twitter).

Bei PlayStation-Fans ist die Freude groß, denn damit kommt Sonys Konsole vier Jahre nach dem Release auf der Xbox und dem PC ebenfalls in den Genuss von einem der besten Rennspiele überhaupt. Dafür spricht auch der beeindruckende Kritiker-Score von 92 Prozent Zufriedenheit (siehe Metacritic).

Ich hatte mit Forza Horizon 5 zum Release auf der Xbox Series X|S sogar so viel Spaß, dass ich mir das Rennspiel für die PlayStation 5 direkt zum Release kaufen werde – ein genaues Datum steht noch nicht fest – und dabei habe ich die Version für Microsofts Konsole schon im Game Pass rauf und runter gespielt.

Mit diesem Gameplay-Trailer könnt ihr euch ein Bild vom Rennspiel machen:

Forza Horizon 5: Initial Drive Trailer

Das ist selbst für mich überraschend, denn ich bin gar kein Auto-Fan und kann mit anderen Rennspielen wie Gran Turismo, The Crew, Need for Speed und wie sie alle heißen, gar nichts anfangen. Auch die Forza-Hauptreihe interessiert mich nicht. Bei Forza Horizon bin ich allerdings schon seit dem zweiten Teil (2014) dabei.

Das hat mehrere Gründe: Forza Horizon trifft bei mir einen nahezu perfekten Sweetspot aus Open-World-Abenteuer, Fun Racer und Sammel-Leidenschaft. Hinzukommt, dass die Horizon-Ableger den Spieler für so ziemlich jede Aktion belohnen und man dadurch etwas Neues entdeckt oder erhält. Die Welt ist abwechslungsreich, die Events sind ein bunter Mix aus klassischen Rennen und spektakulären Shows und die Grafik ist schlichtweg ein Brett.

Der Koop-Modus ist ein besonderes Highlight

Ein ganz großer Pluspunkt ist aber die Möglichkeit, das komplette Spiel mit einem Freund zu erleben – was bei mir immer ein starker Kaufgrund ist. Jedes Rennen in den Horizon-Spielen lässt sich auch mit einem Mitspieler im Koop-Modus absolvieren und es macht einfach extrem viel Spaß, die umfangreiche Spielwelt mit all ihren Highlights und verstecken Secrets im Team zu erkunden.

Und genau wegen dieser Schwärmerei werde ich auch bei der kommenden Version für die PlayStation 5 erneut zugreifen. Und hey, dank Xbox Game Pass ist das strenggenommen sogar das erste Mal, dass ich das Spiel kaufe.

