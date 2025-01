Schlechte Nachrichten für PS4-Spieler: 2026 droht euch eine böse Überraschung im PS-Plus-Abo

Sony plant eine Neuausrichtung seines Abo-Dienstes. Ab 2026 müssen sich PS4-Spieler auf Einschränkungen einstellen.

Von PS4 auf PS5: Der Generationswechsel ist vollzogen

Die PS4 hat viele Jahre lang eine zentrale Rolle in der Gaming-Welt gespielt – und wird es vielleicht noch eine Weile tun. Doch bei Sony PlayStation steht ein Umbruch bevor. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen festgestellt, dass das Interesse der Spieler zunehmend auf PS5-Titel gerichtet ist. Deshalb wird das Angebot nun angepasst:





Sony Interactive Director Adam Michel im Da viele unserer Spieler bereits auf PS5 umgestiegen sind und primär PS5-Titel über PlayStation Plus nutzen, entwickeln wir den Service entsprechend weiter.Sony Interactive Director Adam Michel im PlayStation Blog

Konkret bedeutet das: Ab 2026 werden PS4-Spiele nur noch vereinzelt im „Monthly Games“-Programm erscheinen. Es kann also Monate geben, in denen ausschließlich PS5-Titel angeboten werden. Doch keine Sorge: Alle bereits über PS Plus gesicherten PS4-Spiele bleiben euch erhalten. Auch eure Bibliothek bleibt nutzbar – solange die Spiele nicht im Zuge regulärer Updates aus dem Angebot entfernt werden.

Seit dem Release der PS5 im Jahr 2020 zeichnet sich langsam, aber sicher das Ende der PS4-Ära ab. Wer noch mit der alten Konsole spielt, sollte über ein Upgrade nachdenken. Trotzdem werden voraussichtlich weiterhin einige Titel erscheinen, die sowohl auf PS4 als auch PS5 spielbar sind – der Einschnitt dürfte also weniger drastisch ausfallen, als es zunächst scheint.

Noch viele Spiele für PS Plus in diesem Jahr

Bis 2026 bleibt noch genug Zeit, und auch dieses Jahr bringt spannende Games für PS-Plus-Abonnenten. Seit dem 21. Januar 2025 könnt ihr euch Highlights wie God of War Ragnarök, MediEvil 2 und mehr sichern – vorausgesetzt, ihr habt die passende PS-Plus-Stufe. Eine vollständige Liste findet ihr in unserer Übersicht.

