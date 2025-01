Gratis-Games bei PS Plus: Flop-Shooter ist selbst geschenkt schwer zu verkaufen

Sony stellt die neuen Gratis-Games für den Februar 2025 vor. Die Auswahl sorgt in der PlayStation-Community nicht gerade für Begeisterung – vor allem wegen eines großen Flop-Shooters im Abo.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

PS Plus: Das sind die Gratis-Games im Februar 2025

PS-Plus-Abonnenten aller Stufen können sich am 4. Februar wieder drei Gratis-Games sichern. Der PlayStation-Blog präsentiert zwei sehr unterschiedliche Shooter und ein Pac-Man-Remake:

Payday 3 (PS5)

High on Life (PS4 & PS5)

Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5)

Anzeige

Ihr könnt die Spiele einfach eurer Bibliothek hinzufügen und dann zocken, wann immer ihr wollt, solange ihr nur mindestens PS Plus Essentiall abonniert habt.

Anzeige

Payday 3 ist eine große Enttäuschung

Payday 3 wird als Aushängeschild der neuen PS-Plus-Auswahl präsentiert. Das PlayStation-Abo beweist damit aber nur ein weiteres Mal, dass es ein Friedhof für gescheiterte Live-Service-Shooter ist. Im Januar hat Sony bereits Suicide Squad: Kill the Justice League ins Abo geworfen. Den gewaltigen Superhelden-Flop könnt ihr euch noch bis zum 3. Februar herunterladen

Anzeige

Auch die Fans zeigen sich nicht gerade begeistert. Auf Reddit freut sich praktisch niemand über den Heist-Shooter. Stattdessen gibt es nur ein paar neugierige Fans, die wissen wollen, ob Payday 3 immer noch so schrecklich ist wie zum Release (Quelle: Reddit).

Payday 3 hatte zum Release mit Server-Problemen zu kämpfen, die es praktisch unspielbar machten. Die Reddit-Community bemängelt außerdem, dass der Koop-Shooter zum Release mit viel weniger Inhalten als der Vorgänger auskommen musste. Zusammen mit den technischen Problemen konnte das Spiel also weder neue noch alte Fans packen.

Entwickler Overkill arbeitet seit dem Release im September 2023 weiter am Shooter, doch der Ruf ist ruiniert. Der Vorgänger Payday 2 hat auch jetzt noch deutlich mehr Spieler auf Steam als Payday 3 (Quelle: Payday 2 auf Steam DB, Payday 3 auf Steam DB).

Anzeige

PS Plus bietet Shooter-Fans im Februar immerhin noch High on Life an. Anstatt relativ realistischer Bankräuber-Action erwartet euch dort eine bunte Science-Fiction-Welt, in der eure Waffe mit euch redet und Witze reißt. Schaut euch hier den Trailer an:

High on Life: Trailer für PS4 und PS5

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.