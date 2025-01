Sniper Elite Resistance: Produktion zum Erliegen bringen (Kessel des Teufels)

In der fünften Hauptmission "Kessel des Teufels" von Sniper Elite: Resistance müsst ihr die Produktion in der Fabrik zum Erliegen bringen. Wie ihr das allerdings anstellt, wird nicht erklärt. Im Folgenden verraten wir euch die Lösung.

Fundort der Fabrik

Um die Produktion der Fabrik zum Erliegen zu bringen, müsst ihr zuerst zu ihr gelangen. Ihr findet sie im Norden der Karte, markiert mit einem gelben Fragezeichen.



Es gibt mehrere Möglichkeiten und Wege, wie ihr die Fabrik betreten könnt. Die Fabrik befindet sich allerdings unterirdisch. Deswegen müsst ihr einen der umliegenden Tunnel benutzen, um in die Fabrik zu gelangen.



Der folgende Screenshot zeigt euch, wo ihr die Fabrik findet und einen Weg, wie ihr sie betreten könnt. Denkt daran: Es gibt auch andere Pfade.

Hier findet ihr die gesuchte Fabrik. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Produktion zum Erliegen bringen

Nachdem ihr in die Fabrik eingedrungen seid, müsst ihr in der Fabrik das Terminal finden, das für die Produktion zuständig ist. Ihr findet es im gelben Suchgebiet, das euch auf der Minimap innerhalb der Fabrik angezeigt wird.



Sobald ihr am Terminal steht, müsst ihr mit ihm interagieren, um die Produktion zu stoppen. Bevor ihr die nötigen Unterlagen gefunden habt, erhaltet ihr am Schalter "Info fehlt", sodass ihr nicht mit ihm interagieren könnt.

Mit diesem Terminal müsst ihr interagieren, um die Produktion zu stoppen. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Damit ihr das Terminal bedienen könnt, müsst ihr eins der fünf Geheimdokumente der Mission finden. Genauer gesagt das Dokument "Anweisungen in Sachen Sprengbefehl". Dieses Geheimdokument ist übrigens auch für alle Trophäen und Erfolge wichtig.



Das Dokument befindet sich im Tresor der Fabrik. Wenn ihr vor dem Terminal steht, befindet sich der Safe schräg rechts hinter euch; ihr könnt ihn entweder mit einer Sprengladung oder mit dem "Schlüssel zum Tresor der Fabrik" öffnen.



Den Schlüssel trägt der Kommandant der Fabrik bei sich. Er trägt eine andere Kleidung als alle anderen Mitarbeiter der Produktion. Sobald ihr ihn erledigt, müsst ihr ihn durchsuchen, damit ihr den Schlüssel bekommt. Der Kommandant hat keinen festen Standort in der Fabrik, daher gibt es auch keinen festen Fundort für den Schlüssel. Wie gesagt, wenn ihr ihn nicht finden solltet, könnt ihr den Tresor einfach mit einer Sprengladung aufsprengen.



Das folgende Video zeigt euch, wo sich der Tresor in der Fabrik befindet und wie ihr mit dem Terminal interagieren könnt:

Nachdem ihr im Tresor das Geheimdokument gefunden habt, müsst ihr zurück zum Terminal. Nun könnt ihr mit der Schaltanlage interagieren und die Produktion der Fabrik zum Stillstand bringen.