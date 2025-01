Sniper Elite Resistance: Crossplay, Koop und Splitscreen

Sniper Elite: Resistance ist auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und dem PC spielbar. Viele Spieler fragen sich deshalb, ob der Shooter Crossplay und Koop unterstützt. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Alle Infos auf einen Blick Unterstützt Sniper Elite: Resistance Crossplay? Ja, es bietet uneingeschränktes Crossplay. Bietet es Online-Koop? Ja, ihr könnt die gesamte Kampagne mit 2 Spielern absolvieren. Hat Sniper Elite: Resistance einen Splitscreen-Modus? Nein.

Anzeige

Hat Sniper Elite: Resistance einen Coop-Modus und Splitscreen?

Ja, Sniper Elite: Resistance bietet einen Koop-Modus, mit dem ihr Missionen gemeinsam mit einem weiteren Freund spielen könnt. Es ist bestätigt, dass ihr die Kampagne solo oder vollständig im Coop-Modus absolvieren könnt. Nach der Veröffentlichung erklären wir euch, wie ihr eine Koop-Session startet und was zu beachten ist.



Die Kampagnen-Missionen könnt ihr mit 2 Spielern absolvieren. Den Survival-Mode, in dem ihr Gegnerwellen besiegen müsst, könnt ihr mit bis zu 4 Spielern spielen.



Allerdings könnt ihr nur online mit euren Freunden im Koop spielen. Sniper Elite: Resistance bietet nämlich keinen Splitscreen. Lokales Couch-Coop ist daher nicht möglich.



Im neuen Trailer von Sniper Elite: Resistance erhaltet ihr einen ersten Eindruck zu den neuen Features des Spiels:

Sniper Elite Resistance: Features-Trailer

Unterstützt Sniper Elite: Resistance Crossplay?

Ja, Sniper Elite: Resistance unterstützt plattformübergreifendes, uneingeschränktes Crossplay. So könnt ihr mit euren Freunden auf allen Plattformen zusammen spielen. Zudem unterstützt auch der Multiplayer Crossplay.



Falls ihr das Feature jedoch deaktiviert haben wollt, könnt ihr es in den Einstellungen ausschalten. Sobald Sniper Elite: Resistance spielbar ist, erklären wir euch, wie ihr das Crossplay-Feature deaktiviert.



Sniper Elite: Resistance ist übrigens ab Release-Datum, also ab dem 30. Januar 2025, im Xbox Game Pass enthalten und für alle Abonnenten spielbar.