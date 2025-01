Xbox Game Pass überhäuft euch mit 14 Spielen, und es sind richtige Perlen dabei

Ganze 14 Spiele erreichen den Xbox Game Pass Ende Januar. Darunter befinden sich so einige Perlen mehrerer Genres – Abonnenten sollten also reinschauen und viel Zeit mitbringen, bei dem ganzen Batzen an Games.

Xbox Game Pass: 14 neue Spiele kommen Ende Januar und Anfang Februar

Abonnenten des Xbox Game Pass können sich auf noch mehr quasi-kostenlose Spiele im Januar freuen (Quelle: Xbox). Und wie immer ist die neue Auswahl nicht nur groß, sondern auch bestückt mit richtigen Gaming-Perlen aus mehreren Genres. Cozy-Gamer, Shooter-Freunde und Mystery-Fans sollten sich auf jeden Fall anschauen, was hier neu hereinkommt.

Die 14 neuen Spiele für den Xbox Game Pass

Ab jetzt

Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 22. Januar

Flock (Konsole) – Game Pass Standard Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsole) – Game Pass Standard Magical Delicacy (Konsole) – Game Pass Standard Tchia (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard The Case of the Golden Idol (Konsole) – Game Pass Standard Starbound (Cloud, Konsole) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Ab 28. Januar

Eternal Strands (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 29. Januar

Shady Part of Me (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ab 30. Januar

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 31. Januar

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 4. Februar

Far Cry New Dawn (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard



Cozy- und Mystery-Gamer sollten genau hinschauen

Indie-Game-Fans freuen sich wahrscheinlich schon auf Tchia, das ein Open-World-Sandbox-Adventure mit richtig viel Herz ist. Gemütlich wird es auch mit Magical Delicacy, bei dem ihr magische Gerichte kochen müsst. Schließlich sollten Mystery-Fans und Liebhaber von guten Geschichten sich auch das Detektivspiel The Case of the Golden Idol ansehen sowie den zweiten Teil von Citizen Sleeper.

Im Xbox Game Pass gibt es oft Indie-Games, die aber richtig gut von den Spielern bewertet werden. Wenn ihr einen Namen noch nie gehört habt, heißt das im Xbox Game Pass noch lange nicht, dass das Spiel selbst schlecht sein muss. Andere Abonnements sind da weitaus nachlässiger.

