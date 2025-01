„Es ist 2025. Gebt uns etwas Neues“: Gamer zerreißen brandneuen Xbox-Controller in der Luft

Wie so oft in den letzten Monaten kündigt Microsoft auch Anfang 2025 einen neuen Xbox-Controller an. Der Pulse Cipher Controller soll mit seiner auffälligen roten Farbe die Herzen der Fans höherschlagen lassen – bei einigen Fans sorgt dieser allerdings lediglich für einen höheren Blutdruck.

Transparenz mit Stil? Der neue Xbox-Controller

Kürzlich enthüllte Microsoft den neuesten Zugang zur Controller-Familie: den Pulse Cipher. Mit seinem transparenten roten Design springt der Controller auf den aktuellen Retro-Trend auf. Zu den Features gehören gummierte Griffe, ein metallisches D-Pad und rot gefärbte Trigger. Der Controller erscheint am 4. Februar 2025 und wird stolze 74,99 Euro kosten. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Der Pulse Cipher ist bereits der dritte Controller der Cipher-Reihe. Nach dem Ghost Cipher (Grau) und dem Sky Cipher (Blau) folgt nun die rote Variante. Charakteristisch für die Reihe ist das transparente Gehäuse – doch abgesehen davon fehlen größere Neuerungen. Für viele Xbox-Fans wird das langsam zu wenig.

Xbox-Controller: Spieler fordern mehr als nur neue Farben

In der Community stößt der neue Controller auf gemischte Reaktionen. Während Sammler das Design feiern und ihre Kollektionen erweitern wollen, äußern sich andere auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) enttäuscht: „Gleicher Controller, anderer Look. Es ist 2025. Gebt uns etwas Neues“, heißt es etwa in den Kommentaren (Quelle: X).

Dabei ist zum Beispiel die Rede von Features wie adaptiven Triggern, haptischem Feedback und Hall Effect Sticks, um das Spielerlebnis zu verbessern und Drift-Probleme zu minimieren. Sony bietet diese Technologien bereits seit 2020 in seinen Controllern an und hat damit Maßstäbe gesetzt. Microsoft hingegen bleibt seiner bewährten, aber inzwischen veralteten Technik treu – sehr zum Ärger vieler Gamer.

Für viele Spieler ist klar: Microsoft darf sich nicht ausschließlich auf neue Farben und Designs verlassen. Echte Fortschritte und technische Innovationen sind nötig, um den Premium-Preis von knapp 75 Euro zu rechtfertigen – und um mit der Konkurrenz auf Augenhöhe zu bleiben.

