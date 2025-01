Windows 11: Neue Laptop-Funktion ist seit Jahren überfällig

Laptop-Nutzer von Windows 11 können sich bald den genauen Batteriestand direkt in der Taskleiste anzeigen lassen. Die Funktion, die bei anderen Betriebssystemen längst Standard ist, steht nun in einer Preview-Version zur Verfügung – wenn auch etwas versteckt.

Microsoft: Exakte Akku-Anzeige bei Windows 11

In der neuesten Testversion von Windows 11 hat Microsoft eine neue Option hinzugefügt, die den aktuellen Akkustand in Prozent direkt neben dem Symbol in der Taskleiste anzeigt. Bislang mussten Nutzer mit der Maus über das Batteriesymbol fahren, um den exakten Ladestand zu erfahren. Die neue Funktion macht diesen Zwischenschritt überflüssig und sorgt für eine direkte Darstellung wichtiger Infos.

Damit schließt Windows 11 endlich eine Lücke zu anderen Betriebssystemen wie macOS, iOS oder Android, die eine solche Funktion schon seit Jahren bieten. Die Anzeige in Prozent erleichtert die Einschätzung des Batteriestatus – wichtig für Nutzer, die viel unterwegs sind und ihren Akku genau im Blick behalten müssen.

Etwas versteckt ist die neue Windows-Funktion derzeit nur in der Dev-Channel-Version von Windows 11 zu finden. Sie lässt sich nicht direkt, sondern nur über ein Drittanbieter-Tool namens ViVeTool aktivieren. Tester können die Funktion mit dem Befehl in der Kommandozeile oder in der PowerShell vivetool /enable /id:48822452 freischalten und nach einem Neustart nutzen.

Windows 11 mit farbiger Batterie-Anzeige

Als weiteren kleinen Zusatz für die Batterie-Anzeige unter Windows 11 arbeitet Microsoft auch an einer orangefarbenen Darstellung. Diese erscheint, wenn der Energiesparmodus des Laptops aktiviert ist. Außerdem färbt sich die Anzeige grün, wenn der Akku gerade lädt (Quelle: phantomofearth bei Twitter/X). Das bekannte Blitz-Symbol bleibt erhalten.

Wann diese und die Prozent-Anzeige in der finalen Version von Windows 11 für alle Nutzer verfügbar sein werden, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben.

Windows 11 ohne Bloatware? Das geht mit Tiny11:

