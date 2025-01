Hilfe für Xbox-Besitzer: Microsoft startet wichtiges Angebot

Wenn mal etwas mit der Konsole nicht stimmt, bekommen Xbox-Besitzer jetzt endlich Hilfe – auch wenn die Garantie abgelaufen ist. Durch ein neues Ersatzteilangebot könnt ihr eure Xbox nun mit etwas Geschick selbst reparieren.

Microsoft startet Reparatur-Angebot für Xbox-Konsolen

Bislang konnten Xbox-Spieler zwar Ersatzteile für ihre Controller kaufen, doch wenn etwas an der Konsole selbst kaputt gegangen war, schauten sie in die Röhre. Microsoft hat sich diesem Problem nun endlich angenommen und verkauft offizielle Ersatzteile.

Bei dem Anbieter ifixit können Besitzer nun aus einer großen Palette an Xbox-Ersatzteilen auswählen – von Disc-Laufwerken über Motherboards bis hin zu Lüftern und Standfüßen ist alles dabei, was an der Konsole kaputt gehen kann.

Auch im Microsoft-Store können findige Gamer wichtige Komponenten bestellen. Dabei werden sowohl die Xbox Series S als auch die Xbox Series X mit und ohne Disc-Laufwerk unterstützt.

Neues Xbox-Angebot vor allem für Tüftler interessant

Die Möglichkeit, offizielle Ersatzteile für die Xbox zu erwerben, wird insbesondere Tüftler freuen, deren Konsolen nicht mehr ganz rund laufen. Es ist durchaus davon auszugehen, dass so manche Hardware damit länger am Leben erhalten werden kann, was absolut dem Nachhaltigkeitsgedanken entspricht.

Nicht wenige Gamer dürften bei dem bloßen Gedanken, ein neues Motherboard in ihre Konsole einsetzen zu müssen, allerdings in Angstschweiß ausbrechen – auch wenn es auf ifixit nützliche Anleitungen für jeden Krisenfall gibt (Quelle: ifixit).

Nichtsdestotrotz ist das Angebot von Microsoft der richtige Schritt – und passt insgesamt zu der umweltfreundlicheren Strategie, die das Unternehmen laut eigener Aussage auch mit recycelbaren Verpackungen und neuen Stromspareinstellungen verfolgt (Quelle: Microsoft).

Dass Xbox-Konsolen aktuell überhaupt noch auf dem Markt sind, haben Gamer einer folgenschweren Entscheidung aus dem Jahr 2021 zu verdanken:

