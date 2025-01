Mülltrennung in 2025: Übersicht, neue Regeln und Hilfe per App

Seit Anfang 2025 herrschen neue EU-Vorschriften für die Mülltrennung. Wir zeigen euch eine Übersicht aller neuen Regeln und eine nützliche App fürs Smartphone, die bei der Mülltrennung hilft.

Was nicht mehr im Restmüll landen darf

Die Textilindustrie ist hauptverantwortlich für einen großen Teil der Umweltverschmutzung. Grund dafür sind Textilabfälle, die verbrannt oder exportiert werden und damit für übermäßige Treibhausgasemissionen und hohen Wasserverbrauch sorgen.

Neben alten Textilien dürfen auch andere Dinge nicht mehr im Restmüll landen und müssen gesondert entsorgt werden. Welche das sind, lest ihr hier:

Abfälle aus Papier, Karton oder Pappe

Batterien

Bauschutt

Elektrogeräte

Glas

Lebensmittelreste

Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoff

Außerdem müsst ihr bei der Mülltrennung seit Anfang 2025 darauf achten, dass alle Materialien, die mit wenig Aufwand recycelt werden können, ebenfalls nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen.

Übersicht zur Mülltrennung

Diese Übersicht der Freien Universität Berlin zeigt euch, wie ihr welchen Müll entsorgt. (© Freie Universität Berlin)

Erleichterte Mülltrennung per App

Ihr seid auf der Suche nach einem Müllkalender oder wollt euch per Smartphone daran erinnern lassen, wann die Tonne das nächste Mal abgeholt wird? Die kostenlose „Müll App“ der Symvaro GmbH liefert euch alle Informationen rund um die Müllentsorgung in speziellen Wohngebieten.

Müll App Symvaro GmbH

Die Übersicht zeigt euch die nächsten Termine für die Abholung von Rest- oder Biomüll sowie die verschiedenen Tonnen.

von Rest- oder Biomüll sowie die verschiedenen Tonnen. Der Müllwecker erinnert euch an fälligen Tagen, wann der Biomüll oder andere Tonnen abgeholt werden.

erinnert euch an fälligen Tagen, wann der Biomüll oder andere Tonnen abgeholt werden. Die Müllkarte zeigt euch, wo sich Container für verschiedene Mülltypen in der Nähe befinden.

zeigt euch, wo sich Container für verschiedene Mülltypen in der Nähe befinden. Über das Feedback könnt ihr zum Beispiel defekte Müllcontainer in eurer Straße melden.

In „Über diese App“ findet ihr eine Auflistung aller Gemeinden aus Österreich oder Deutschland, die die App als Bürgerservice anbieten. Wohnt ihr in Großstädten, bieten sich Apps der lokalen Stadtreinigung an.

In Berlin gibt es zum Beispiel eine App der BSR (Berliner Stadtreinigung), die sogar eine Suche für spezielle Abfälle zur Verfügung stellt. So erhaltet ihr schnell alle Informationen zur korrekten Entsorgung und könnt euch Orte für die Mülltrennung auf der Karte anzeigen lassen.