Zerkratzte CDs: Wie kann man sie auslesen & retten?

Ist eine CD oder DVD zerkratzt oder auf andere Weise beschädigt, gilt der erste Gedanke der Datensicherung. Um die Inhalte zu retten, gibt es verschiedene Techniken. Wenn diese nicht funktionieren, gibt es zahlreiche PC-Programme zur Datenrettung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

CD zerkratzt: Was tun?

Bevor ihr Zeit in die intensive Fehlersuche investiert, versucht die CD oder DVD in einem anderen Laufwerk abzuspielen. Vor allem Brenner spielen häufig noch Datenträger ab, die ein normales Laufwerk nicht mehr annimmt. Sofern auch die anderen Laufwerke streiken, könnt ihr in einigen Fällen auf eher unkonventionellem Weg mit der „Zahnpasta“-Methode zum Ziel kommen. Vorher solltet ihr aber Folgendes probieren:

CD reinigen

Spült die CD unter lauwarmem Wasser ab, um Staub und lose Partikel zu entfernen. Gebt etwas Spülmittel oder Isopropylalkohol auf ein fusselfreies Tuch. Wischt vorsichtig von der Mitte der CD nach außen hin ab. Macht keine kreisenden Bewegungen, da das die Kratzer verschlimmern könnte. Lasst die CD trocknen.

Anzeige

Daten retten, CD zerkratzt? Reparatur mit Zahnpasta

Klappt der einfache Weg nicht? Dann versucht es mit Zahnpasta. Achtet darauf, dass sie weiß und nicht gel-artig ist..

Anzeige

Hinweis: Diese Methode sollte nicht bei Blu-rays angewandt werden, da sie eine sehr viel dünnere Polykarbonat-Schutzschicht haben und so unwiderruflich zerstört werden können.

Reibt die Zahnpasta mit einem weichen Tuch gleichmäßig auf die CD-Oberfläche. Poliert sie danach wieder aus. Hierbei wird die Polykarbonat-Schutzschicht aufgeweicht und leichte Kratzer verschwinden.

Auslesen der Dateien auf der zerkratzten CD mit IsoBuster

Sollte auch die Zahnpasta-Methode nicht weiter helfen, könnt ihr ein Reparatur-Programm am PC probieren.

Dazu könnt ihr das Tool „CD Recovery Toolbox“ probieren (zum Download).

Eine zuverlässige Alternative ist IsoBuster (zum Anbieter). Das Programm ist jedoch kostenpflichtig.

Nach der Installation legt ihr die CD in das Laufwerk – wenn möglich in einen Brenner. Nach dem Starten von IsoBuster könnt ihr im linken Menü das entsprechende Laufwerk auswählen. Nun seht ihr in der Mitte des Feldes alle Daten aufgelistet, die noch zu retten sind. Speichert den gesamten Inhalt als „Image“ und sucht einen passenden Dateinamen aus. Den gespeicherten Inhalt könnt ihr dann wie gewohnt mit Ihrem Brennprogramm auf einen Rohling brennen. Ihr habt jetzt ein genaues Abbild der zerkratzten CD und könnt so die Daten retten.

Anzeige

Deutschsprachige Alternativen, um Daten von zerkratzten CDs zu retten

Eine Alternative zu IsoBuster ist Exact Audio Copy EAC (zum Download). Ebenfalls auf deutscher Sprache erhältlich ist das Programm CDRoller (zum Download). Dieses Programm bietet zugleich sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten als IsoBuster und beinhaltet auch die Möglichkeit, die Daten ohne weiteres Brennerprogramm auf einen Rohling zu übertragen. Darüber hinaus gibt es Reparatur-Sets, die euch versprechen, defekte CDs „wiederzubeleben“. Diese Geräte sind allerdings recht kostspielig und die Nutzererfahrungen zeigen, dass man damit eher selten erfolgreich ist. Ein Beispiel für solch eine Maschine:

Procare Disc-Reinigungs- und Reparaturset, PC-7189-N Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 15:46 Uhr

Lassen sich die Daten der zerkratzten DVD oder CD auf den beschriebenen Wegen nicht auslesen, helfen euch möglicherweise Elektronikgeschäfte oder spezielle Dienstleister in der Nähe. Teilweise gibt es noch Anbieter mit CD-Polierdiensten, die euch bei der Datenrettung helfen können.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.