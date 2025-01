ICQ Sound: Download & Klingelton („Oh Oh“)

Internet-Veteranen, die die Zeiten vor Instagram, Facebook und auch StudiVZ erlebt haben, erinnern sich an den Messenger „ICQ“. Das Programm gibt es zwar nicht mehr, wer aber an die alte Zeit erinnert werden will, kann den ICQ-Sound herunterladen und immer wieder neu anhören.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

ICQ Sound: „Oh oh“ hier anhören & herunterladen

Bei ICQ wurde man auf neu eingehende Chat-Nachrichten mit einem „Oh Oh!“ hingewiesen. Der Sound dürfte auch heute noch unzähligen PC-Nutzern im Ohr klingen. Falls nicht, hört ihn euch hier an:

So bekommt man den Sound als Nachrichtenton

Heutzutage sind Smartphones in der Regel stumm geschaltet und man wird höchstens über eine Gerätevibration auf neue Chat-Nachrichten hingewiesen. Ihr könnt aber den ICQ-Sound als Benachrichtigungs-Sound für neue SMS, iMessage-Nachrichten oder auch WhatsApp-Chats einrichten. Dazu ladet ihr zunächst die entsprechende Sound-Datei herunter.

Anzeige

Das geht mit einem MP3-Converter mit dem Sound im YouTube-Video oben.

Alternativ findet ihr den Sound als Wave-Datei hier zum Download. Möglicherweise müsst ihr die Datei noch umwandeln.

In dieser Sound-Datenbank gibt es den Nachrichtenton von ICQ auch. Hier findet ihr sogar weitere Sounds wie das Geräusch beim Dateiempfang oder den Startsound: Zu Sound Dino.

Anzeige

Danach könnt ihr das „Oh oh“ als Klingelton oder Benachrichtigungston auf eurem Smartphone einrichten. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Was ist mit ICQ passiert?

ICQ war früher neben MSN das Standard-Programm für Chats am PC. Mit dem Aufschwung der Smartphones wurde das Tool immer unbedeutender. Zwar gab es auch eine App-Version, allerdings hat sich der Messenger nie gegen SMS, WhatsApp, Telegram und Co. durchsetzen können. Nach einem missglückten Neustart unter einer russischen Firma als „ICQ New“ im Jahr 2020 wurde der Betrieb im Juni 2024 eingestellt. Nutzer, die das Webangebot von ICQ heute ansteuern, werden auf den russischen Chatdienst VK Messenger verwiesen.

Mindestens genauso legendär ist der „Sie haben Post“-Jingle von AOL:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.