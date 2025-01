WhatsApp: Sprachnachricht in Text umwandeln (Android & iOS)

Manchmal ist man in einer Situation, in der man eine Sprachnachricht in WhatsApp erhält, sie aber nicht abhören kann. Mit einer Einstellung lässt sich die Sprachnachricht in Text umwandeln. Dann kann man einfach nachlesen, was der andere Kontakt eingesprochen hat.

An Orten wie Kirchen, Bibliotheken oder in einer lauten Umgebung kann man Sprachnachrichten oft nicht abhören. Apps zur Umwandlung in Text eignen sich aber nicht nur für solche Situationen, sondern auch für besonders lange Mitteilungen, bei denen man sich nicht alle Inhalte merken kann.

Umwandeln direkt in WhatsApp

Mit einem Update Ende 2024 wurde die Option zur Umwandlung direkt in WhatsApp neu eingeführt. Bislang ist das Feature für Android-Nutzer allerdings noch nicht in deutscher Sprache verfügbar, dafür gibt es die unten genannten Umwege. So aktiviert ihr die Transkription von Sprachnachrichten:

Öffnet WhatsApp und ruft die Einstellungen auf. Wählt den Bereich „Chats“ aus. Hier könnt ihr die Option „Transkription von Sprachnachrichten“ aktivieren. Setzt den Haken bei der Zielsprache. Ein entsprechendes Sprachpaket wird heruntergeladen. Achtet darauf, dass ihr euch in einem WLAN befindet, damit euer Datenvolumen nicht zu sehr belastet wird. Anschließend sucht ihr eine Sprachnachricht heraus. Tippt sie an und haltet den Finger etwas länger auf der Zeile. Ist die Audio-Mitteilung markiert, tippt ihr oben auf die drei Punkte. Hier wählt ihr nun „Transkribieren“ aus. Wartet kurz, bis das Ergebnis auf dem Bildschirm erscheint. © Screenshot GIGA

Sprachnachrichten in Texte umwandeln: So geht es auch

Transcriber for WhatsApp Mirko Dimartino

iPhone-Nutzer können auf die Funktion bereits ohne Umwege zugreifen, für deutschen Text benötigen Android-Besitzer hingegen noch eine zusätzliche App. . Das geht zum Beispiel bei Android mit der App „Transcriber for WhatsApp“ und bei iPhone mit „Transkription Sprache zu Text!“ sehr einfach:

Installiert zunächst die entsprechende Anwendung auf eurem Android-Smartphone oder iPhone (zum Download für Android | zum Download für iOS). Öffnet dann den WhatsApp-Chat mit der entsprechenden Audio-Nachricht. Tippt die Zeile mit der Nachricht an und haltet den Finger auf dem Bildschirm. Es öffnen sich neue Optionen für die Mitteilung. Tippt auf den geschwungenen Pfeil nach rechts, um das „Teilen“-Menü zu öffnen. Sucht in der App-Übersicht die Transkriptions-Anwendung aus. Beim ersten Start müsst ihr der Umwandlungs-App noch den Zugriff auf den Speicher gewähren. Das ist notwendig, damit die Sprache-zu-Text-Anwendung auf die Sprachnachricht zugreifen kann. Anschließend untersucht die App die Sprachnachricht. Nach einer kurzen Umwandlung seht ihr den geschriebenen Text auf dem Smartphone-Bildschirm.

Transkription Sprache zu Text! Lukashevych Oleksandr

Wie kann ich bei WhatsApp Sprachnachrichten in Text umwandeln?

Falls die oben genannten Anwendungen nicht funktionieren, gibt es einige Alternativen für Android und iOS:

Transcribe – Sprache zu Text für iOS: Zum Download

Voicepop für iOS: Zum Download

Mit „Alfred“ gibt es zudem einen Chatbot, der eure Sprachnachrichten direkt in WhatsApp umwandelt. Dazu leitet ihr die entsprechende Mitteilung an die Nummer weiter, um im gleichen Chat-Fenster die Textversion als Antwort zu erhalten. Hier bekommt ihr die Nummer zum Chatbot.

Berücksichtigt, dass die Apps zur Umwandlung von Sprache zu Text natürlich auf eine ordentliche Audio-Quelle angewiesen sind. Je nachdem wie deutlich euer WhatsApp-Kontakt spricht und welche Wörter er verwendet, kann es sein, dass einige Teile nicht korrekt erkannt werden. Die Apps helfen aber, schnell den Sinn und Inhalt einer Audio-Mitteilung zu erfassen, wenn ihr das Gerede eures WhatsApp-Kontakts nicht anhören wollt oder könnt.

Beachtet darüber hinaus, dass die Audio-Nachrichten zur Bearbeitung möglicherweise auf fremde Server übertragen werden. Wir helfen euch auch, wenn bei einer Sprachnachricht kein Ton zu hören ist und erklären, wie man Audio-Messages als Klingelton einrichten kann.

