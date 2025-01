WhatsApp: Avatar erstellen – so funktionieren die kostenlosen Sticker

Bei WhatsApp kann man nicht nur Smileys und Emojis in allen Formen verschiedenen, sondern auch eigene Avatare im Chat einfügen. Diese lassen sich selbst gestalten, sodass man eine Figur als Sticker erstellen kann, die aussieht, wie man selbst.

Der Avatar lässt sich schnell und einfach direkt in WhatsApp bei Android und iOS anlegen und als Sticker speichern. Frühere Umwege über Bitmoji & Co. sind nicht mehr notwendig.

So funktionieren die WhatsApp-Avatare

Das Avatar-Feature funktioniert genauso wie die Memojis in iMessage auf iPhones. Auf dem iOS-Gerät lassen sich die personalisierten Figuren bereits seit längerem in den Chat einfügen. Android-Nutzer können die iOS-Memojis über Umwege auch auf ihr Gerät übertragen. Ohne Umwege nutzt man die Avatare direkt in WhatsApp so:

Öffnet WhatsApp. Tippt in der Chat-Übersicht rechts oben auf die drei Punkte. Jetzt öffnet ihr die Einstellungen. Wählt den Abschnitt „Avatar“ aus. Tippt auf „Deinen Avatar erstellen“. Lest die Beschreibung. Habt ihr alles verstanden, drückt auf „Los geht's“. Jetzt könnt ihr euren eigenen Sticker für den WhatsApp-Chat zusammenbauen. Dabei wählt ihr neben dem Hautton die Frisur, Haarfarbe, Augenform, Mund, Nase und mehr. So könnt ihr euch möglichst detailgetreu nachbauen. Damit der Avatar euch noch ähnlicher sieht, könnt ihr auch ein Selfie machen. Ist der Avatar fertig, könnt ihr ihn als Profilbild einfügen und im Chat nutzen.

Ein WhatsApp-Sticker mit eigenem Gesicht lässt sich direkt in den Einstellungen erstellen. (© Screenshot GIGA)

Der erstellte Avatar lässt sich in dem Menü jederzeit nachträglich bearbeiten, ändern oder vollständig löschen. Das Selfie-Foto wird nur für die Avatar-Funktion genutzt und gelöscht, sobald ihr euren Sticker erstellt habt.

Auch beim Facebook-Messenger gibt es eine entsprechende Funktion für das eigene Profilbild schon länger. Der Avatar lässt sich den eigenen Wünschen entsprechend gestalten. So kann man das Gesicht, Haare, Nase, Kleidung und Co. anpassen. Dabei wird ein Sticker-Paket erstellt, dass den Avatar in verschiedenen Situationen und Gefühlslagen zeigt. Zudem lässt sich die eigene Kreation als Profilbild in WhatsApp einstellen.

Eigenen Avatar in WhatsApp erstellen

Anders als bis jetzt muss man nicht auf eine zusätzliche App wie Bitmoji zurückgreifen. Stattdessen findet sich die „Avatar“-Option direkt in den Einstellungen von WhatsApp auf dem iPhone oder Android-Gerät. Es kann ein Avatar je WhatsApp-Account angelegt werden. Ist die Figur einmal erstellt, lässt sich jedes der verschiedenen Motive über die „Sticker“-Funktion in jeden WhatsApp-Chat einfügen.

