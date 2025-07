WhatsApp: Profilbild speichern – wie geht das ohne Screenshot?

Manchmal möchte man ein Profilbild eines anderen WhatsApp-Nutzers speichern. Man kann aber nicht mehr einfach einen Screenshot machen. Wie lassen sich Profilbilder bei WhatsApp noch speichern?

WhatsApp: Profilbilder von anderen speichern

Tippt man in der App ein Profilbild eines anderen Nutzers an, wird es groß angezeigt. Dann kann man es sich zwar anschauen, aber wenn man einen Screenshot erstellen will, erhält man nur ein schwarzes Bild sowie den Hinweis „Bildschirmaufnahme blockiert: Um die Privatsphäre aller Personen auf WhatsApp zu schützen, wurde diese Bildschirmaufnahme blockiert“.

So sieht es aus, wenn man ein Profilbild bei WhatsApp speichern will. (© GIGA)

Man kann das aber umgehen: Dafür müsst ihr lediglich WhatsApp Web am PC aufrufen:

Öffnet am PC die Webseite web.whatsapp.com. Am Smartphone tippt ihr dann in WhatsApp oben rechts auf die drei Punkte (⋮) und wählt „Verknüpfte Geräte“ aus. Tippt anschließend auf den Button „Gerät hinzufügen“ und scannt mit eurem Smartphone den QR-Code ein, der euch am PC angezeigt wird. Danach werden euch die Chats aus WhatsApp auch im PC-Browser angezeigt. Wählt am PC den Kontakt aus, dessen Profilbild ihr speichern wollt. Klickt dann auf das Profilbild, das oben mittig angezeigt wird. Es wird jetzt groß dargestellt. Klickt es mit der rechten Maustaste an und wählt „Grafik speichern unter…“ oder „Bild speichern unter…“ aus. Bestimmt einen Speicherort, etwa den „Desktop“ und bestätigt mit „OK“. Alternativ nutzt ihr das Snipping-Tool von Windows, um einen Screenshot zu speichern. © GIGA Nutzt ihr die Screenshot-Funktion von Windows oder speichert das Bild als Datei, kann der andere Nutzer das nicht sehen und bekommt keine Benachrichtigung.

Falls ihr das Profilbild am Smartphone nutzen wollt, könnt ihr es euch nun selbst über „WhatsApp Web“ an euch selbst schicken und dort in eurer Galerie speichern oder per WhatsApp teilen.

So kann man das Profilbild auch speichern

Es gibt aber einige Optionen, mit denen sich das Screenshot-Problem umgehen lässt:

Bevor ihr nach irgendwelchen Tricks sucht, fragt doch den jeweiligen WhatsApp-Kontakt einfach , ob ihr das Profilbild geschickt bekommen könnt. So seid ihr auf der ehrlichen und sicheren Seite.

, ob ihr das Profilbild geschickt bekommen könnt. So seid ihr auf der ehrlichen und sicheren Seite. Manchmal gibt es jedoch Situationen, bei denen eine Frage nicht angebracht ist. Ihr könnt das Profilbild dann immer noch speichern, wenn ihr einen Screenshot vom Chat-Verlauf erstellt . Dort wird es in einer Vorschau klein dargestellt. So ist die Auflösung zwar nicht optimal, ihr bekommt aber das gewünschte Bild.

. Dort wird es in einer Vorschau klein dargestellt. So ist die Auflösung zwar nicht optimal, ihr bekommt aber das gewünschte Bild. Generell lässt sich das Kopieren von Profilbildern nie ganz verhindern, da es mit einer zusätzlichen Kamera, zum Beispiel von einem Tablet, einfach abfotografiert werden kann.

WhatsApp-Bilder kopieren? So bitte nicht! Wenn ihr mit der obigen Anleitung Profilbilder in WhatsApp speichern möchtet, weil sie euch gefallen, ist das nachvollziehbar. Bitte kopiert aber nicht leichtfertig ein Profilbild, um es dann als euer eigenes Profilbild zu nutzen oder um sich über andere lustig zu machen oder Ähnliches. Fremde Profilbilder sollten nicht zur Täuschung, Belustigung oder für kriminelle Zwecke genutzt werden. Martin Maciej

Wie sieht es mit Screenshot-Benachrichtigungen bei Storys aus? Erfahrt bei uns auch, wie sich Status-Bilder bei WhatsApp speichern lassen. Zudem erfahrt ihr bei uns, ob man Profilbilder auch sehen kann, ohne Kontakt zu sein.