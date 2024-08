WhatsApp: Danke für die Glückwünsche

Wer Glückwünsche über WhatsApp bekommt, kann diese ja auch mit dem Messenger beantworten. Aber wie sagt man in WhatsApp am besten „Danke für deine Glückwünsche“, ohne zu unpersönlich zu klingen? Wir haben euch ein paar Antworten zusammengestellt, die ihr verwenden könnt.

Anzeige

Wie ihr mit WhatsApp auf Glückwünsche antwortet, hängt einerseits natürlich vom Glückwunsch selbst ab und andererseits vom Absender des Grußes. Vorgesetzten antwortet man anders als Schulfreundinnen oder Vereinskollegen. Hoffentlich gefallen euch unsere Inspirationen. Die eine oder andere Änderung müsst ihr noch machen, wenn etwa nur eine oder mehrere Personen angesprochen werden sollen.

WhatsApp-Sprüche für jeden Anlass Abonniere uns

auf YouTube

Danken, wenn euch der Chef gratuliert:

Vielen Dank für die Geburtstagsgrüße! Es ist schön zu wissen, dass ich jetzt offiziell alt genug bin, um all die Erfahrung, die ich gesammelt habe, auch wirklich zu nutzen!

Anzeige

Herzlichen Dank für die lieben Worte! Ich werde das kommende Jahr damit verbringen, noch motivierter und vielleicht sogar ein bisschen weiser zu arbeiten – oder zumindest so zu tun 😁.

Vielen Dank für die Glückwünsche! Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mit jedem Jahr älter werde, aber meine Arbeitsqualität konstant bleibt!

Anzeige

Vielen Dank für die Glückwünsche! Jetzt bin ich offiziell ein Jahr weiser... oder zumindest hoffe ich das!

Danke, Chef! Ihre Glückwünsche haben meinen Geburtstag noch besser gemacht. Jetzt fehlt nur noch die Gehaltserhöhung!

Herzlichen Dank! Ich habe mir vorgenommen, so wie Sie zu werden, wenn ich groß bin. Noch ein paar Jahre und ich hab's geschafft!

Dank für die Glückwünsche an Freunde

Vielen Dank für die lieben Worte! Ich werde mein neues Lebensjahr mit noch mehr Blödsinn und weniger Reue feiern – und natürlich mit euch an meiner Seite!

Danke, dass ihr mich daran erinnert, dass ich wieder ein Jahr älter bin. Aber hey, in guter Gesellschaft wie eurer fühlt sich das Altern gar nicht so schlimm an!

Anzeige

Danke für die Glückwünsche, ihr Lieben! Ich freue mich schon darauf, das nächste Jahr gemeinsam mit euch alt und weise zu werden... oder zumindest das Älterwerden zu üben!

Vielen Dank für die lieben Glückwünsche! Du bist der Beste – und ich bin jetzt offiziell ein Jahr näher an der Midlife-Crisis!

Vielen Dank! Dein Geburtstagsgruß hat mir gezeigt, dass ich noch nicht so alt und vergesslich bin – ich habe mich tatsächlich an dich erinnert!

Herzlichen Dank, meine Lieben! Eure Glückwünsche sind das Highlight meines Tages. Jetzt brauche ich nur noch Kuchen und ein Nickerchen!

So bedankt ihr euch für Glückwünsche bei der Familie

Vielen lieben Dank für die netten Glückwünsche! Ihr habt mir den Tag versüßt – und das, obwohl ich schon genug Kuchen hatte!

Anzeige

Danke für die lieben Worte! Es ist schön zu wissen, dass ich nicht nur an meinem Geburtstag an unsere verrückte, aber wunderbare Familie erinnert werde.

Herzlichen Dank für die Glückwünsche! Eure lieben Worte haben mich daran erinnert, wie gesegnet ich bin, so eine tolle Familie zu haben… und dass ich wirklich älter werde!

Der passende Dank für die Glückwünsche gleichalter Freunde

Vielen Dank für die Glückwünsche, alter Freund! Es ist beruhigend zu wissen, dass wir zusammen alt und weise werden... oder zumindest alt!

Danke! Deine Geburtstagsgrüße haben mich daran erinnert, wie viele Jahre wir schon gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind. Auf viele weitere – und hoffentlich weniger Falten!

Herzlichen Dank für die netten Worte! Wer hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen? Lass uns weiterhin zusammen alt werden und dabei jung bleiben!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.