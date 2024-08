WhatsApp: Nur ein Haken zu sehen – warum?

Der Lesestatus bei WhatsApp wird durch verschiedene Haken-Symbole angezeigt. Zwei blaue Haken bedeuten etwa, dass die Nachricht angekommen ist. Aber was heißt es, wenn bei WhatsApp nur ein Haken angezeigt wird?

Hundertprozentig zuverlässig sind die Hakenanzeigen bei WhatsApp ohnehin nicht. Jeder weiß, was 2 graue oder blaue Haken bedeuten sollen: Die Nachricht ist angekommen und wurde eventuell sogar schon gesehen. Doch das muss nicht stimmen. Wenn allerdings bei WhatsApp nur ein Haken zu sehen ist, habt ihr ein Problem.

Gründe: Warum nur ein WhatsApp-Haken?

Ihr schreibt eine WhatsApp-Nachricht. Ihr tippt auf Absenden. Dann erscheint ein grauer Haken – und das wars.

Nur ein grauer Haken – was bedeutet das? (© Marco Kratzenberg, GIGA)

Wenn ihr bei WhatsApp einen grauen Haken seht, bedeutet das erst einmal nur, dass die Nachricht abgesendet wurde und den Zwischenserver von WhatsApp erreicht hat. Es bedeutet auch, dass die Nachricht noch nicht auf dem Handy des Empfängers angekommen ist. Das kann verschiedene Gründe haben:

Der Empfänger ist offline , hat schlechten Empfang oder den Flugmodus aktiviert.

, hat schlechten Empfang oder den Flugmodus aktiviert. Der Empfänger hat euch blockiert .

. WhatsApp hat Übermittlungsprobleme.

Ob ihr bei WhatsApp blockiert wurdet, ist nicht nur an dem einzelnen grauen Haken zu sehen. In so einem Fall ist in eurer Kontaktliste auch das Profilbild verschwunden und wurde durch das graue Standardbild ersetzt. Außerdem könnt ihr die Person nicht mehr über WhatsApp anrufen. Der Empfänger bekommt eure Nachrichten nicht angezeigt und bei einem Anruf hört er auch keinen Klingelton.

Bei einem Empfangs- oder Übertragungsproblem wird der einzelne Haken später durch zwei graue oder sogar blaue Haken ersetzt, sobald es behoben wurde.

Kann man die WhatsApp-Zustellung forcieren?

Wie gesagt, gibt es 2 Hauptgründe dafür, dass eine Nachricht nicht zugestellt wird und WhatsApp nur einen grauen Haken zeigt. Entweder kann oder will der Empfänger eure Nachricht nicht empfangen. Es hat in diesem Fall keinen Sinn, die Nachrichten noch einmal abzuschicken.

Ihr könntet versuchen, diese Mitteilung stattdessen als SMS zu versenden. Das klappt aber auch nicht, wenn es technische Probleme gibt. Und wenn eure Nummer blockiert wurde, erreicht ihr auch mit einer SMS nichts.

