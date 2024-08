Lustige, kurze Katzensprüche für Facebook, WhatsApp und Co.

Kaum ein anderes Tier beherrscht das Internet so sehr, wie es die Katze tut. Ob in lustigen Videos, in Memes oder auf jedem dritten Bild auf 9gag, die felligen Tierbeiner erobern selbst das Herz des härtesten Ego-Shooters. Falls ihr einem Katzenfreund ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wollt oder eurer eigenen Minka etwas vorlesen wollt, findet ihr hier die schönsten Katzensprüche mit Bildern.

Die Bilder mit den Katzensprüchen könnt ihr herunterladen, ausdrucken, bei WhatsApp als Status setzen oder über Facebook teilen. So könnt ihr die Katzen-Zitate auch anderen Freunden zeigen.

In Deutschland leben nach Schätzungen fast 16 Millionen Katzen als Haustier und damit weitaus mehr als es hierzulande Hunde gibt. Damit ihr für euren kleinen Freund das passende Wort im Kopf habt, findet ihr hier eine Auswahl an witzigen oder ernsten Katzensprüchen. In den Kommentaren könnt ihr weitere Sprüche posten, die euch gefallen.

Könnte man den Menschen mit der Katze kreuzen, würde man damit den Menschen verbessern, aber die Katze verschlechtern. (Mark Twain)

Wenn ich mit meiner Katze spiele, bin ich nie ganz sicher, ob nicht ich ihr Zeitvertreib bin. (Michel de Montaigne)

Gott schuf die Katze, damit der Mensch einen Tiger zum Streicheln hat. (Victor Hugo)

Wer eine Katze hat, braucht das Alleinsein nicht zu fürchten. (Daniel Defo)

Es gibt zwei Möglichkeiten, vor dem Elend des Lebens zu flüchten: Musik und Katzen. (Albert Schweitzer)

Ein Hund sitzt neben dir, während du arbeitest. Eine Katze sitzt auf deiner Arbeit. (Pam Brown)

Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, hängt davon ab, ob man eine Maus oder ein Mensch ist. (Max O’Rell)

Die Augen einer Katze sind Fenster, die uns in eine andere Welt blicken lassen. (unbekannt)

Eine Katze ist in jeder Position verkörperte Anmut. (Max Merten)

Damit deine Katze bei dir bleibt, musst du ihr drei Dinge schenken: Geduld, Konsequenz und einen warmen Platz am Ofen. (Jacob Paradis)

Hunde kommen, wenn sie gerufen werden. Katzen nehmen die Mitteilung zur Kenntnis und kommen gelegentlich darauf zurück. (Mary Bly)

Statt die Katze zu verjagen, stell den Teller weg. (unbekannt)

Die Katze ist nicht mein Gefangener, sondern ein unabhängiges Wesen von fast gleichem Status, das zufällig im selben Haus lebt, wie ich. (Konrad Lorenz)

Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen. Katzen haben Personal. (unbekannt)

Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze zur Maus und fraß sie. (Franz Kafka)

Katzen-Sprüche und -zitate

Katzen sind die einzigen Haustiere, die denken, sie sind die Besitzer.

Katzen: Die einzigen, die dir ins Gesicht schnurren und gleichzeitig überlegen, wie sie dich am besten loswerden.

Katzen: Kleine Fellknäuel, die uns glauben lassen, dass sie Könige sind.

Katzen wissen, dass sie die wahren Herrscher des Hauses sind.

Ich arbeite hart, damit meine Katze ein gutes Leben haben kann.

Mein Haus gehört der Katze. Ich bin nur der Hausmeister.

Eine Katze braucht keinen Anlass, um launisch zu sein.

Katzen: Experten im Nickerchen und Profis im Nichtstun.

Katzen sind wie Chips: Man kann nie nur eine haben.

Katzen: Flauschige kleine Diktatoren.

Eine Katze hat 9 Leben – und jedes davon nutzt sie, um dich zu ignorieren.

Hunde haben Besitzer, Katzen haben Personal.

Wenn Katzen sprechen könnten, würden sie es trotzdem nicht tun.

Katzen: Meister der eleganten Faulheit.

Der wahre Grund, warum ich morgens aufstehe, ist, damit meine Katze gefüttert wird.

Eine Katze ist ein Schnurren auf vier Pfoten.

Katzen sind wie Schokolade – sie machen glücklich und man kann nie genug von ihnen haben.

Katzen können nicht sprechen, aber sie können verlangen.

Katzen: Flauschige kleine Internet-Stars.

Katzen wissen genau, wie man uns um den Finger wickelt – mit einem Schnurren und einem Schmiegen.

Katzen sind wie Kinder – nur mit mehr Fell und weniger Drama.

Katzen sind der Meinung, dass sie das Zentrum des Universums sind – und wer will ihnen widersprechen?

Eine Katze zu haben bedeutet, nie wieder alleine auf die Toilette zu gehen.

Katzen haben keinen Besitzer – sie haben Personal.

Katzen: Unsere pelzigen kleinen Überwacher.

Eine Katze schnurrt nicht ohne Grund – meistens, weil sie dich trainiert hat.

Katzen sind wie Teenager – sie schlafen den ganzen Tag und sind nachts aktiv.

Katzen: Die einzigen Haustiere, die sich benehmen wie Könige und behandelt werden wie Götter.

Ein Haus ohne Katze ist nur ein Haus, kein Zuhause.

Katzen: Sie tun, was sie wollen, wann sie wollen und wie sie wollen.

Katzen sind die wahren Meister des Ich bin gerade beschäftigt-Gesichts.

Die perfekte Kombination: Eine Tasse Kaffee und eine schnurrende Katze auf dem Schoß.

Katzen haben keine Fehler – sie haben nur Eigenschaften.

Katzen: Flauschige kleine Herrscher der Welt.

Eine Katze zu streicheln ist wie Meditation – es beruhigt die Seele.

Katzen sind wie flauschige Kissen mit Attitüde.

Katzen sind das beste Mittel gegen schlechte Laune – sie bringen uns immer zum Lachen.

Katzen: Sie schlafen den ganzen Tag und erwarten, dass wir ihnen dafür applaudieren.

Katzen haben das Talent, immer genau da zu liegen, wo du gerade hinwillst.

Katzen sind die einzigen, die mitten in der Nacht einen Sprint durch das Haus machen können und trotzdem süß bleiben.

Katzen: Kleine Flauschbälle mit einer großen Portion Eigenwilligkeit.

Eine Katze ist immer unschuldig – auch wenn sie gerade dabei ist, dein Lieblingsbuch zu zerreißen.

Katzen haben eine besondere Gabe: Sie können gleichzeitig arrogant und liebenswert sein.

Katzen: Meister des Versteckspiels und der Tarnung.

Katzen sind wie kleine Detektive – sie beobachten alles und jeden.

