„Hölle nein!“: Bedeutung und wo das Jugendwort herkommt

Auf TikTok, Instagram und anderen sozialen Medien ist in letzter Zeit die Phrase „Hölle nein“ immer populärer geworden. Jetzt steht der Begriff sogar zur Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2024. Doch was steckt hinter diesem Ausdruck und wie ist er entstanden? Hier erfahrt ihr, was „Hölle nein“ bedeutet und woher es kommt.

Anzeige

„Hölle nein“: Ursprung und Bedeutung

Der Begriff „Hölle nein“ ist eine direkte Übersetzung des englischen „hell no“ oder „hell nah“. Im englischsprachigen Raum wird es verwendet, um eine starke Ablehnung oder Verneinung auszudrücken. Der Ausdruck wird meist verwendet, um deutlich zu machen, dass man etwas auf gar keinen Fall tun oder akzeptieren will. Die deutsche Variante „Hölle nein“ übernimmt diese Bedeutung und wird vor allem in der Jugendsprache als klare und oft humorvolle Absage verwendet.

Verbreitung und Nutzung von „Hölle nein“

Über Plattformen wie TikTok und Instagram hat sich „Hölle nein“ schnell verbreitet. Oft wird der Ausdruck in kurzen Videos oder Memes verwendet, um humorvoll auf eine absurde oder unangenehme Situation zu reagieren. Durch die Verbreitung online hat „Hölle nein“ auch seinen Weg in die alltägliche Sprache vieler Jugendlicher gefunden.

Anzeige

Beispiele für die Verwendung von „Hölle nein“:

Ihr werdet gefragt, ob ihr bei 40 Grad draußen joggen gehen wollt: „Hölle nein!“

Jemand schlägt vor, mitten in der Nacht in den Garten zu gehen, weil man da ein „Geräusch“ vernommen hat: „Hölle nein!“

Eure Freunde wollen, dass ihr euren Ex-Partner für irgendeinen Telefonstreich anrufen sollt: „Hölle nein!“

Anzeige

„Hölle nein“ kann zwar starke Ablehnung ausdrücken, meist schwingt aber ein nicht ganz ernstgemeinter Vibe in der Aussage mit. Die Phrase reiht sich dabei in die direkt übersetzten Meme-Wörter und -Sätze wie „fühl ich“, „Punkt der Sicht“, „Ändere meinen Verstand“ oder ähnliche ein. Häufig haben diese ihren Ursprung in deutschen Reddit-Communities wie „ich_iel“. Ob als humorvolle Absage oder als klare Ablehnung – „Hölle nein“ ist aus dem Sprachgebrauch vieler Jugendlicher nicht mehr wegzudenken.

Wahl zum Jugendwort 2024

Mit der Nominierung zum Jugendwort des Jahres 2024 durch den Langenscheidt Verlag wird „Hölle nein“ wahrscheinlich zukünftig das englische „hell no“ noch weiter im deutschen Sprachgebrauch ablösen. Ihr könnt bis zum 3. September 2024 hier für euren Favoriten unter den aktuellen Top 10 abstimmen. Ab dem 10. September startet dann das finale Voting der Top 3, von dem dann das Meistgewählte zum Jugendwort 2024 gekürt wird.

Anzeige

Meister der Memes: Beweist euer Internet-Wissen im Quiz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.