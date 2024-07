„Pyrotechnik“: Bedeutung des Jugendwortes auf TikTok

„Pyrotechnik ist doch kein Verbechen“ schallt es seit dem Sommer 2024 regelmäßig bei Fußballspielen aus den Mengen. Jetzt ist „Pyrotechnik“ zum Jugendwort nominiert worden. Was hinter dem Slogan steckt und welche Bedeutung „Pyrotechnik“ hat, erfahrt ihr hier.

Wie jedes Jahr wird ein Jugendwort gewählt – doch nicht alle von ihnen machen auf den einen oder anderen wirklich Sinn. Unter den nominierten Jugendwörtern 2024 findet sich auch der Begriff „Pyrotechnik“ der insbesondere durch TikTok an Aufmerksamkeit gewonnen hat.

Der Balkonultra und die Pyrotechnik

Niko Thoms oder auch „derbalkonultra“ auf TikTok ist einer der Gründe warum „Pyrotechnik“ zum Jugendwort 2024 nominiert wurde. Der Fußballfan veröffentlicht bereits seit 2022 regelmäßig Videos auf der Plattform, in denen er Fan-Gesänge von seinem Balkon aus singt.

Hochgeladen hat „derbalkonultra“ sein beliebtes Video bereits mehrere Male. Mit „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen“ hat Thoms zudem vielen Leuten nicht nur einen Ohrwurm verpasst, sondern auch Material für eigene Versionen des Fan-Gesangs.

Auch die Stimmlage und Lautstärke des Mannes sollen an Gesänge im Stadion erinnern, ähneln aber eher jemanden, der seine Nachbarn auf dem Balkon von oben nicht stören möchte. So oder so, hat „derbalkonultra“ es mit seinem Video geschafft, „Pyrotechnik“ so weit zu verbreiten, dass es sogar die Chance hat, das Jugendwort 2024 zu werden.

Das ist aber noch nicht alles. Mittlerweile gibt es einen Remix von dem Lied, welcher sein Publikum am Ballermann gefunden hat. Sozusagen also vom Stadion über den Balkon an den Strand. An der Seite von Ikke Hüftgold und Marc Eggers wird dem Ruf noch etwas mehr musikalische Untermalung verliehen:

Das bedeutet „Pyrotechnik“

Tatsächlich hat der Fan-Gesang, den „derbalkonultra“ noch mal einen ordentlichen Schub gegeben hat, auch einen Hintergrund. Pyrotechnik – also der Gebrauch von Feuerwerkskörpern – ist eine immer wieder aufkommende Debatte im Fußball.

Durch die Sprengstoff- und Stadiengesetzen sind Feuerwerkskörper in Stadien verboten – eine Tatsache, die manche Fans nicht gerne hinnehmen möchten. Das Verbot soll laut ihnen aufgehoben werden, da die Pyrotechnik die Emotionen bei den Spielen unterstreichen würden.

Mit Blick auf die vergangene Europameisterschaft 2024 kam die Diskussion erneut auf. Anlässlich des Eröffnungsspiels in München hat die UEFA eine Feuerwerksshow innerhalb des Stadions organisiert. Obwohl der Plan der UEFA mit einer Prise Sorge begegnet wurde, wurden die Feuerwerkskörper dennoch gezündet.

Die nominierten Jugendwörter 2024

Neben „Pyrotechnik“ buhlen noch weitere Jugendwörter auf die Krone im Jahr 2024. Die Top drei Wörter können bis zum 10. September auf der Seite des Langenscheidt-Verlags gewählt werden. Bis zu dem 8. Oktober kann dann aus den drei Finalisten der Gewinner gewählt werden. Der Gewinner wird dann am 19. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.

Damit ihr nicht ganz „lost“ seid, sind hier nochmal alle nominierten Jugendwörter:

