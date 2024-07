Olum: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

In sozialen Medien tauchen immer wieder neue und unbekannte Begriffe auf. So könnt ihr bei Twitter/X, Instagram oder auch TikTok das Wort „Olum“ lesen oder hören. Was bedeutet das?

„Olum“ wird in vielen deutschsprachigen Beiträgen verwendet, hat seinen Ursprung aber im Türkischen. Der Begriff taucht nicht nur in der Netzsprache auf, sondern wird auch in der Jugendsprache im Alltag verwendet.

Olum: Bedeutung des Jugendbegriffs

Eine eindeutige Bedeutung von „Olum“ gibt es nicht. Wie man das Wort verstehen soll, hängt vom Kontext und vom Absender ab. Meistens heißt „Olum“ Folgendes:

„Olum“ ist eine Art Füllwort ohne weitere Bedeutung.

Es wird oft als Anrede benutzt. Man spricht also einen Freund oder einen Chat-Partner als „Olum“ an, ähnlich wie „ Alter “, „ Junge “, „Digga“ oder „Bro“.

benutzt. Man spricht also einen Freund oder einen Chat-Partner als „Olum“ an, ähnlich wie „ “, „ “, „Digga“ oder „Bro“. In dieser Variante leitet es sich vom türkischen Wort „ oğlum “ ab, das auf Deutsch „ Sohn “ oder „ mein Junge “ bedeutet.

“ ab, das auf Deutsch „ “ oder „ “ bedeutet. In der türkischen Umgangssprache wird „oğlum“ nicht nur innerhalb einer Familie verwendet, sondern kann auch allgemein für „Junge“ oder „Kleiner“ genutzt werden.

In der türkischen Sprache ist das „g“ mit Dach, also ğ, nicht als deutsche „g“ zu verstehen. Das Zeichen ändert stattdessen die Aussprache und ist im Wort kaum zu hören. Aus diesem Grund hat sich in der Schreibweise in der deutschen Jugendsprache vermutlich das „olum“ anstelle des korrekten „oğlum“ durchgesetzt.

Manchmal wird es auch als „olm“ abgekürzt.

Was kann „olum“ noch bedeuten?

Besonders wenn ihr mit türkisch-stämmigen Leuten abseits der Jugend- und Internetkultur kommuniziert, solltet ihr mit dem Ausdruck „olum“ vorsichtig sein. Das Wort „ölüm“ bedeutet demnach auf Türkisch übersetzt „Tod“, „Abschied“ oder „Ableben“. In einem falschen Kontext eingesetzt könnte der Ausdruck „olum“ zu Missverständnissen führen und euer Gegenüber den eigentlich gut gemeinten Begriff gegen sich gerichtet verstehen. Im Online-Slang könnt ihr das Wort aber benutzen, wenn ihr euren Beiträgen eine entsprechend „frische“ Richtung mitgeben wollt. Einige Beispiele für die Verwendung von „olum“ in deutschsprachigen Beiträgen:

Lest bei uns auch, was die Begriffe „wallah“, „hayvan“ und „moruk“ in der Jugensprache bedeuten.

