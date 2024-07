WhatsApp: Diese neue Funktion gefällt nicht jedem

WhatsApp will es uns einfacher machen – doch das Gegenteil könnte der Fall sein: Missverständnisse sind bei einer neuen Funktion fast schon vorprogrammiert. Passt auf, wem ihr aus Versehen eure Liebe gesteht.

WhatsApp: Neue Doppeltipp-Funktion problematisch

WhatsApp arbeitet derzeit an einer neuen Funktion, die uns eigentlich Zeit sparen soll. Nutzer erhalten die Möglichkeit, Nachrichten mit einem einfachen Doppeltipp mit einem Herz-Emoji zu versehen. Was die Interaktion in Chats beschleunigen soll, birgt auch das Potenzial für Missverständnisse und peinliche Situationen.

Anzeige

Warum ausgerechnet ein Herz und nicht der neutralere Daumen nach oben? Das hat WhatsApp bisher nicht erklärt. Das Herz-Emoji ist standardmäßig ausgewählt, während andere Emojis weiterhin über das Reaktionsmenü verfügbar sind. Die neue Funktion wurde in der Android-Version 2.24.16.7 von WhatsApp entdeckt und soll bald allen Nutzern zur Verfügung stehen – es ist also Vorsicht geboten.

Trotz der Vorteile birgt die Double-Tap-Funktion durchaus das Potenzial für Peinlichkeiten. Wer beim Scrollen versehentlich doppelt auf eine Nachricht tippt, muss sich hinterher vielleicht erklären. Was im Gruppenchat mit Freunden vielleicht nicht das größte Problem ist, kann im beruflichen Kontext zu Missverständnissen führen. Wer schickt seinem Chef schon gerne einfach ein Herz?

Anzeige

Ob es wirklich beim Herz-Standard bleibt, wird sich zeigen. Möglicherweise überlegt es sich WhatsApp noch einmal, bevor die Funktion flächendeckend eingeführt wird.

Manche Emojis sagen etwas über unser Alter aus:

Dieses Emoji macht uns älter! 😱 Abonniere uns

auf YouTube

WhatsApp: Wann erscheint die neue Doppeltipp-Funktion?

Wann genau das Doppeltipp-Herz für alle Nutzer eingeführt wird, ist noch unklar (Quelle: WABetaInfo). Zunächst steht sie nur den Teilnehmern des Beta-Programms von WhatsApp für Android zur Verfügung. Lange dürfte es jetzt aber nicht mehr dauern. Eine Einführung für iPhones dürfte ebenfalls geplant sein.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.