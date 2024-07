Samsung zieht den Stecker: Eigene App fliegt von Handys

Samsung installiert auf seinen Smartphones sehr viele Apps vor. Einige davon sind doppelt, denn Google bietet oft die gleichen Apps an. Jede Anwendung hat dabei Vor- und Nachteile. Doch nun lenkt Samsung ein. Die Nachrichten-App des Herstellers verschwindet von den Handys – und das aus gutem Grund.

Samsung installiert Nachrichten-App nicht mehr vor

Seitdem Samsung Android-Smartphones anbietet, installiert das Unternehmen auf den Geräten unzählige Apps vor. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die App unter Android von Google schon vorhanden ist. Viele Apps sind also doppelt und sorgen so nur für Verwirrung. Nun lenkt Samsung überraschend ein. Auf neuen Smartphones, die mit One UI 6.1.1 ausgeliefert werden, ist die Nachrichten-App von Samsung nicht mehr vorinstalliert. Stattdessen kommt mit Messages die Nachrichten-App von Google zum Einsatz (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Die Beweggründe für diesen Schritt sind laut Samsung gar nicht so überraschend. Das Unternehmen möchte, dass sich die Rich Communication Services (RCS) weiter ausbreiten und zum neuen Standard werden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine SMS-App, wie es bei der normalen Nachrichten-Apps der Fall ist, sondern um einen Messenger vergleichbar mit WhatsApp oder iMessage. Der große Vorteil ist, dass ihr auch zwischen verschiedenen Betriebssystemen direkt kommunizieren könnt. Apple hat nach Druck von der EU angekündigt, dass iMessage auch RCS unterstützen wird.

Zumindest in den USA fehlt auf den neuen Falt-Handys von Samsung eine App:

Samsung Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 im Check Abonniere uns

auf YouTube

Samsung will Vorgehen ausweiten

Bisher ist die Entscheidung zum Verzicht auf die Vorinstallation der eigenen Nachrichten-App nur für den US-Markt gefallen. Samsung hat aber schon angedeutet, dass dieses Vorgehen ausgeweitet werden soll. Gut möglich also, dass spätestens mit den Galaxy-S25-Smartphones im kommenden Jahr die Nachrichten-App auch auf den neuen Handys in Europa verschwinden wird. Aufgeschmissen seid ihr dann nicht, ihr könnt einfach die Messages-App von Google verwenden. Die leistet auf vielen Smartphones sehr gute Arbeit und wird anderen Nachrichten-Apps sogar vorgezogen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.