Unzerstörbares Smartphone? Motorola hat große Pläne

Motorola kämpft sich auf dem Smartphones-Markt wieder langsam nach oben und will sein Angebot bald um ein besonderes Modell erweitern. Das neue Handy soll nicht nur besonders dünn werden, sondern gleichzeitig auch sehr robust.

Motorola stellt bald ein sehr robustes Handy vor

Motorola gehört seit einigen Jahren zum chinesischen Konzern Lenovo und bringt seitdem eine Vielzahl verschiedener Smartphones auf den Markt. Bald soll ein ganz besonderes Modell gezeigt werden. Motorola verrät zwar noch nicht genau, um welches Smartphones es sich handelt, doch das soll es richtig in sich haben. Es soll ein besonders robustes Gerät werden, das dem Militärstandard MIL-STD-810 entspricht. Ein Teaser-Bild mit den Eigenschaften ist bereits aufgetaucht:

Motorola plant ein sehr robustes Smartphone. (Bildquelle: Motorola)

Es soll sich dabei um das bisher dünnste Smartphone handeln, das den Militärstandard MIL-STD-810 erfüllt. Dieser verspricht einen Schutz, wenn euch das Handy versehentlich aus der Handy fällt. Zudem ist es gegen Erschütterungen sowie sehr hohe und niedrige Temperaturen geschützt. Es kann außerdem in einer Umgebung mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit genutzt werden. Also alle Bereiche, in denen das Militär zum Einsatz kommen könnte, soll dieses Motorola-Smartphone überstehen.

Um welches Motorola-Smartphone könnte es sich handeln?

Es ist aktuell nicht bekannt, um welches Modell es sich wirklich handelt. Es könnte ein komplett neues Smartphones werden, das sich auf die robuste Bauform fokussiert. Spekuliert wird bei GSMArena aber auch, dass es sich um das Edge 50 Neo handelt. Dieses ist kürzlich aufgetaucht und hat einen MediaTek-Chip, bis zu 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher an Bord. Das OLED-Display soll 6,5 Zoll groß sein und es soll ein 4.310-mAh-Akku verbaut sein. Zudem soll eine 50-MP-Kamera auf der Rückseite zum Einsatz kommen. Ob sich das wirklich bestätigt, dürfte sich bald zeigen. Motorola soll das neue Smartphones schon sehr bald vorstellen.

