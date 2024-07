iPhone wird teurer: Apples Preiserhöhung trifft ausgerechnet dieses Modell

Alles wird teurer, auch bei Apple steht die nächste Preiserhöhung an. Trifft der aktuelle Bericht aus der Gerüchteküche zu, dann verteuert sich im kommenden Jahr ausgerechnet das bisher günstige iPhone ein ganzes Stück. Die gute Nachricht: Apple wird das neue iPhone SE der vierten Generation allerdings massiv verbessern.

Abseits vom iPhone 16 schießen immer mehr Gerüchte und Berichte in Richtung des neuen iPhone SE 4. Apples günstigstes iPhone schaut derzeit ziemlich altbacken aus und hat sich eine grundlegende Überarbeitung redlich verdient. Den aktuellen Stand der Dinge greift gegenwärtig der bekannte Insider „Ice Universe“ auf, der lag in der Vergangenheit oftmals richtig (Quelle: Weibo via 9to5Mac).

Anzeige

Apple modernisiert endlich das iPhone SE

Uns erwartet demnach im Frühjahr 2025 eine massive Modernisierung der Einstiegsklasse, auf folgende Details könnt ihr euch freuen:

OLED-Bildschirm (6,06 Zoll) mit 60 Hz und Display-Kerbe (Notch)

Apples neuer A18-Chip

6 oder gleich 8 GB RAM

Single-Kamera auf der Rückseite mit 48 Megapixel

Aluminiumrahmen

Face ID

USB-C

Anzeige

Beim Gehäuse soll sich Apple am iPhone 14 orientieren. Allerdings widersprechen dem zuletzt andersartige Gerüchte. Apple könnte nämlich gleich das Chassis des neuen iPhone 16 verwenden. So oder so, uns erwartet ein iPhone der Einstiegsklasse im modernen Design. Die Zeiten von dicken Rändern, Touch ID und Homebutton sind endgültig vorbei.

Apple scheint auf unsere Empfehlung zu hören:

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist der Einsatz des neuen A18-Chip und die Erhöhung des Arbeitsspeichers. Dahinter könnte sich Apples Plan verstecken, auch der Einstiegsklasse die Vorzüge von „Apple Intelligence“ angedeihen zu lassen. Die KI benötigt jedoch jede Menge Rechenkraft und Speicher. Apples Plan macht es also notwendig, auch die günstigen Geräte entsprechend fit zu machen.

Anzeige

Es droht eine massive Preiserhöhung

Doch es gibt einen großen Nachteil. Wie der Insider verrät, kommt all dies nur zusammen mit einer enormen Preiserhöhung. Gegenwärtig kostet das iPhone SE der dritten Generation in den USA ab 429 US-Dollar. Das neue iPhone SE 4 soll dagegen erst ab 499 US-Dollar oder eventuell sogar erst ab 549 US-Dollar zu haben sein. Wir sprechen also von einer Preiserhöhung im günstigsten Fall von 70 im ungünstigsten Fall von 120 US-Dollar. Oder anders ausgedrückt es drohen Preiserhöhungen zwischen 16 und 28 Prozent.

Das neue iPhone SE 4 dürfte wohl Apples KI unterstützen:

Apple Intelligence in 5 Minuten

Hierzulande kostet das iPhone SE derzeit ab 529 Euro. Nimmt man Apples letzte Preiskalkulation aus dem Mai zugrunde, dann würden wir nach dem aktuellen Stand der Dinge für das neue iPhone SE 4 im besten Fall wohl mindestens 579 Euro und im schlimmsten Fall bis zu 659 Euro zahlen.

Kurzum: Apple lässt sich die „Renovierung“ des iPhone SE 4 sehr gut bezahlen. Doch kann man bei solchen Preisen noch guten Gewissens von einer Einstiegsklasse sprechen? Es machen sich starke Zweifel breit.