Xiaomi drückt den Preis: Neues Handy soll Samsung ins Schwitzen bringen

Xiaomi hat mit dem Mix Flip sein erstes Klapp-Handy offiziell vorgestellt und will damit in erster Linie Samsung angreifen. Technisch hat das Smartphone einige Vorteile, doch auch preislich will sich das chinesische Unternehmen etwas attraktiver aufstellen.

Xiaomi Mix Flip soll günstiger als Samsung-Alternative werden

Mit dem Mix Flip hat Xiaomi sein erstes Klapp-Handy in China als Alternative zum Galaxy Z Flip 6 vorgestellt. Technisch ist es dem Samsung-Handy teilweise überlegen. Beispielsweise verbaut Xiaomi einen viel größeren Akku, der schneller aufgeladen werden kann, ein riesiges Außendisplay, das viel mehr drauf hat, und Leica-Kameras, die bessere Fotos machen sollen. In China kostet das Mix Flip umgerechnet 760 Euro. Ganz so günstig wird es in Deutschland mit Sicherheit nicht. Xiaomi soll das Galaxy Z Flip 6 aber laut neuesten Informationen um 100 US-Dollar unterbieten (Quelle: Gizmochina).

Anzeige

Xiaomi verbaut im Mix Flip ein riesiges Außendisplay. (Bildquelle: Xiaomi)

Demnach wäre von Xiaomi ein Preis von 999 US-Dollar angedacht, während Samsung mindestens 1.099 US-Dollar verlangt. In Deutschland kostet das Galaxy Z Flip 6 mindestens 1.199 Euro (bei Samsung anschauen). Denkbar wäre also ein Preis von 1.099 Euro für das Mix Flip. Die Quelle nennt zwei Gründe für den niedriger angesetzten Preis. Einerseits weil das Xiaomi-Handy nicht kabellos geladen werden kann und andererseits weil nur USB 2.0 unterstützt wird. Mit Sicherheit dürfte auch die fehlende IP-Zertifizierung eine Rolle spielen, denn nur das Samsung-Handy ist wasserdicht und gegen Schmutz geschützt.

Anzeige

Xiaomi Mix Flip vorgestellt

Wann erscheint das Xiaomi Mix Flip global?

Laut der gleichen Quelle soll sich Xiaomi mit der globalen Markteinführung des Mix Flip nicht viel Zeit lassen. Schon „bald“ soll die Vorstellung in Europa und in Asien stattfinden. Nur so ist sichergestellt, dass Xiaomi von Beginn an gegen Samsung bestehen kann. Offiziell ist noch nichts angekündigt. Wir sind also gespannt, wie schnell es wirklich geht. Je länger Xiaomi wartet, desto günstiger wird das Galaxy Z Flip 6. Der Preisverfall bei Falt-Smartphones ist meist sehr groß. Der Preisvorteil könnte also nur von kurzer Dauer sein.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.