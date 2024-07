Samsung entwickelt ein Smartphone, das es so noch nie gab

Samsung bietet viele verschiedene Smartphones und andere Produkte an. Einige davon unterstützen bereits Künstliche Intelligenz (KI). Samsung arbeitet aber nicht nur daran, die Software so zu verändern, dass mehr KI-Features möglich werden, sondern auch an der Hardware. Der Samsung-Mobile-Chef kündigt dabei eine radikale Änderung von dem an, was ihr bisher als Smartphone kennt.

Samsung will Smartphone-Design radikal verändern

Samsung arbeitet bereits seit vielen Jahren an verschiedenen Designs für Smartphones. Klassische Barren-Handys wie das Galaxy S24 Ultra (Test) dominieren zwar die Verkäufe, doch das südkoreanische Unternehmen hat auch Falt-Handys im Programm. Im Hintergrund soll Samsung sogar an rollbaren oder mehrfach klappbaren Geräten arbeiten. Die Möglichkeiten sind noch nicht ausgeschöpft. KI könnte das Design der zukünftigen Samsung-Smartphones radikal verändern. Das sagte Samsung-Mobile-Chef TM Roh in einem Interview (Quelle: GSMArena).

Anzeige

Laut TM Roh arbeitet das Forschungs- und Entwicklungsteam von Samsung MX aktuell an einem KI-Smartphone, das ganz anders aussehen könnte. Konkreter wurde er dabei nicht. Er sagt nur, dass die KI-Smartphones mobiler werden sollen. Das muss nicht heißen, dass diese kleiner werden. Sie könnten auch größer werden und mit mehr Sensoren ausgestattet sein, um die Welt um sich herum besser wahrnehmen zu können. Denkbar wäre aber auch etwas in Richtung AI Pin von Humane.

Im Video könnt ihr euch die neuesten Samsung-Smartphones anschauen:

Samsung Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 im Check Abonniere uns

auf YouTube

Samsung setzt voll auf Künstliche Intelligenz

Samsung stehen alle Möglichkeiten offen, denn das südkoreanische Unternehmen definiert dieses Mal den Weg, statt sich an der Konkurrenz zu orientieren. Ob das am Ende die richtige Richtung mit dem richtigen neuen Smartphone-Design für Künstliche Intelligenz wird, bleibt abzuwarten. Samsung setzt in jedem Fall voll auf KI. Nicht nur in Smartphones, sondern auch Kopfhörern oder Laptops. Denkbar wäre auch ein neues Gerät, das alle bisherigen Produkte verbindet. Wir sind gespannt, wie das neue KI-Smartphone am Ende aussieht, was es kann und ob es wirklich überzeugt. Wir werden euch informieren, wenn neue Details auftauchen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.