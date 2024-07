Google geht mit dem Pixel 9 Pro XL aufs Ganze

Bei Google gehört es mittlerweile fast schon zur Tradition, dass neue Smartphones vorab enthüllt werden. Genau das ist jetzt wieder mit dem Pixel 9 Pro XL passiert. Dabei handelt es sich laut letzten Gerüchten um den wahren Nachfolger des Pixel 8 Pro. Und der soll es laut den nun geleakten technischen Details richtig in sich haben. Google hat keine Lust mehr auf Kompromisse – so scheint es zumindest.

Google Pixel 9 Pro XL: Neue Details enthüllt

Zu den Pixel-9-Handys sind in den letzten Wochen sehr viele Informationen, Fotos und teilweise sogar Videos auftaucht. Nun wurden neue technische Daten ausgelesen. So wurde vorab bekannt, dass Google im Pixel 9 Pro XL auch eine Speicherversion anbieten möchte, die 16 GB RAM und 256 GB internen Speicher kombiniert (Quelle: 9to5Google). Bisher hatte jedes veröffentlichte Pixel-Handy maximal 12 GB RAM. Google übertrumpft damit sogar Samsung. Ob das die Standard-Konfiguration wird, ist nicht bekannt. Das Pixel 9 wurde bereits mit 128 GB internem Speicher gesehen.

Von der gleichen Quelle erfahrt ihr zudem, dass Google beim Pixel 9 Pro XL das brandneue Samsung-Modem Exynos 5400 verbaut. Damit würden nicht nur viel schnellere Übertragungsraten im 5G-Netz möglich werden, sondern auch eine Satellitenverbindung. Es deutete bereits vieles in der Vergangenheit darauf hin, dass Google die Satellitenkommunikation ermöglicht. Zumindest wurden viele Informationen in der Software gefunden. Das Pixel 9 Pro XL könnte das erste Android-Handy in Europa überhaupt werden, welches diese Funktion bietet. Bisher können das hierzulande nur die iPhones.

Google hat das Pixel 9 Pro schon gezeigt:

Google Pixel 9 Pro: Design im Teaser-Video veröffentlicht

Google zeigt neue Hardware schon sehr bald

Bereits für den 13. August 2024 hat Google das nächste Pixel-Event angekündigt. An diesem Tag werden alle Pixel-9-Handys enthüllt. Darunter auch das faltbare Modell, das dieses Jahr als Pixel 9 Pro Fold vermarktet wird. Damit ist Google zwei Monate früher dran als bei den Pixel-8-Handys. Gleichzeitig wird auch Android 15 veröffentlicht. Pixel-Fans sollten sich für den Tag also nichts vornehmen.

