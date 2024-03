Google überrascht: Geheime Funktion auf Pixel-Handys aufgetaucht

Google hat seine Pixel-Smartphones zwar schon vor einigen Monaten auf den Markt gebracht, doch der Funktionsumfang wird stetig erweitert. Dieses Mal wurde eine SOS-Funktion entdeckt, die euch bei einem Notfall helfen könnte, wenn ihr keinen Mobilfunkempfang habt.

„Satellite SOS“ auf Pixel-Handys aufgetaucht

Apple ist der einzige Hersteller in Europa, der den Notruf vom iPhone per Satelliten-Verbindung erlaubt, wenn kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht. Es gibt zwar chinesische Hersteller wie Huawei oder Honor, die so eine Funktion auch anbieten, aber nur in China. Google könnte der erste Android-Herstellet werden, der den Satelliten-Notruf von seinen Pixel-Handys weltweit und damit auch in Europa ermöglicht. Auf Pixel-Handys wie meinem Pixel 8 Pro (Test) ist die „Satellite SOS“-Funktion bereits aufgetaucht:

Auf meinem Pixel 8 Pro ist die „Satellite SOS“-Funktion seit einigen Tagen sichtbar. (Bildquelle: GIGA)

Bisher ist das Feature aber ohne Funktion. Wenn ich auf den Eintrag gehe, dann passiert nichts. Bei 9to5Google hat man ein Pixel-Handy gerootet und sich so Zugang zu dieser Funktion verschafft. Die Beschreibung verrät, dass ihr zukünftig per SMS mit dem Rettungsdienst kommunizieren könnt, wenn keine Mobilfunkverbindung oder ein WLAN zur Verfügung stehen. Eure persönlichen Daten, der Standort und weitere Details werden bei einem Notruf per Satelliten geteilt. Zudem können wohl auch bis zu drei Notfallkontakte informiert werden. Es wird eine Demo-Funktion geben, mit der ihr das Feature ausprobieren könnt, ohne wirklich einen Notruf auszulösen.

Im Video stellen wir euch die Pixel-8-Smartphones von Google vor:

Wann wird die neue SOS-Funktion freigeschaltet?

Es ist aktuell nicht bekannt, wann Google die SOS-Satelliten-Funktion für seine Pixel-Handys freischaltet und welche Geräte überhaupt unterstützt werden. Da der „Satellite SOS“-Button aber schon auf den Smartphones aufgetaucht ist, dürfte es nicht zu lange dauern. Sobald das Feature freigeschaltet wird, werden wir euch informieren.

