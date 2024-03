Verkaufsverbot überwunden: Chinesischer Handy-Hersteller kehrt zurück nach Deutschland

Patentstreitigkeiten mit Nokia haben dafür gesorgt, dass sich vier chinesische Smartphone-Hersteller aus Deutschland verabschieden mussten. Mittlerweile hat man sich geeinigt und nach OnePlus soll nun auch der Mutterkonzern zurück nach Europa kommen. Samsung und Xiaomi bekommen dadurch wieder ordentlich Konkurrenz.

Oppo kommt zurück nach Deutschland

Der Smartphone-Hersteller Oppo und Netzausrüster Nokia haben sich 2022 einen Patentstreit geliefert. Das chinesische Unternehmen wurde verurteilt und durfte seine Smartphones nicht mehr in Deutschland verkaufen. Vor einigen Wochen dann die plötzliche Einigung. Oppo und Nokia haben ein Lizenzabkommen ausgehandelt und damit die Streitigkeiten beseitigt. Daraufhin hat OnePlus, das zu Oppo gehört, sofort wieder mit dem Smartphone-Verkauf in Deutschland begonnen. Bald soll auch Oppo folgen:

Wann genau Oppo seine Smartphones wieder in Deutschland verkauft, ist nicht bekannt. Das Unternehmen hat aber eine strategische Partnerschaft mit Telefónica über drei Jahre vereinbart. Entsprechend langfristig sind die Pläne für Europa.

Für Samsung und Xiaomi dürfte die wieder aufkeimende Konkurrenz von OnePlus und Oppo in Europa nicht zu einem großen Problem werden. Vielmehr würden die Kundinnen und Kunden davon profitieren, da besonders Oppo viele Innovationen vorantreibt, die andere Hersteller unter Druck setzen. Ohne die Falt-Handys des Herstellers würde das Galaxy Z Flip 5 vermutlich nicht so aussehen, wie es das heute tut.

Im Video könnt ihr euch das Oppo Find N2 Flip anschauen:

Welche Oppo-Handys kommen nach Deutschland?

Auf der deutschen Oppo-Seite herrscht aktuell noch tote Hose. Seit dem Verkaufsverbot in Deutschland hat das Unternehmen einige spannende Smartphones vorgestellt. Darunter das neue High-End-Modell Oppo Find X7 Ultra. Damit wieder in den Markt zu starten wäre auf jeden Fall ein starkes Zeichen. Nach der langen Abstinenz muss aber auch die Vertretung in Deutschland erst wieder richtig aufgebaut werden. Sobald etwas passiert, werden wir euch informieren.

