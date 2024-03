Xiaomi Pad 6 im Preisverfall: Android-Tablet aktuell viel günstiger zu haben

Mit dem Xiaomi Pad 6 hat der chinesische Hersteller vor einiger Zeit den Nachfolger des Pad 5 vorgestellt und auf den Markt gebracht. Die Preise waren schon relativ attraktiv, doch erst durch den Preisverfall der letzten Monate lohnt sich der Kauf so richtig. Aktuell gibt es das Android-Tablet besonders günstig.

Xiaomi Pad 6 im Preisverfall

Originalartikel vom 27. November 2023:

Ende Juni 2023 hat Xiaomi das Pad 6 offiziell in Deutschland vorgestellt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro für die Version mit 128 GB und 499 Euro für die Version mit 256 GB. Diese gilt aber schon nicht mehr. Aktuell bezahlt ihr viel weniger.

Bei MediaMarkt müsst ihr für das Modell mit 128 GB beispielsweise nur noch 329 Euro hinlegen (bei MediaMarkt anschauen). Wollt ihr das Modell mit 256 GB internem Speicher haben, dann solltet ihr bei eBay reinschauen. Dort wird die bessere Ausführung für 346,50 Euro verkauft, wenn ihr den Gutschein WINTERPOWER nutzt (bei eBay anschauen).

XIAOMI Pad 6, Tablet, 128 GB, 11 Zoll, Gravity Gray

Bei Xiaomi direkt müsst ihr den vollen Preis zahlen. Da gibt es aktuell noch keinen Rabatt. Es fallen also mindestens 399 Euro an. Passend zum Tablet könnt ihr euch den Smart Pen der 2. Generation kaufen. Diesen gibt es aber leider noch nicht günstiger. Ihr müsst also die vollen knapp 100 Euro bezahlen (bei Xiaomi anschauen). Damit wird der Funktionsumfang deutlich erweitert. Ihr solltet aber gut überlegen, ob sich der Aufpreis wirklich lohnt. Das tut er nur, wenn ihr viel mit dem Stift machen werdet.

Im Video wird das Xiaomi Pad 6 vorgestellt:

Xiaomi Pad 6 vorgestellt

Was taugt das Xiaomi Pad 6?

Xiaomi hat das Pad 6 etwas aufgefrischt und auf den neuesten Stand gebracht. Ihr bekommt ein solides Android-Tablet mit 11-Zoll-Display, welches mit 144 Hz arbeitet. Angetrieben wird das Tablet vom Snapdragon 870, dem wahlweise 6 oder 8 GB RAM und 128 oder 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Der Akku misst 8.840 mAh und lässt sich mit 30 Watt relativ schnell aufladen. Laut den ersten Tests und Bewertungen von Käuferinnen und Käufern hat Xiaomi solide abgeliefert. Es handelt sich um ein starkes Mittelklasse-Tablet mit tollem Display und ausreichender Leistung. Bald wird es für das Tablet zudem mit HyperOS eine neue Oberfläche geben.