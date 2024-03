Statt 369 Euro: Amazon verkauft günstige Zubehör-Alternative für das iPad

Apple ist für happige Preise bekannt. Das gilt für iPhone und iPad genauso wie für Zubehör. Wer keine 369 Euro für die offizielle iPad-Tastatur ausgeben möchte, findet bei Amazon die günstigere Alternative.

Amazon verkauft iPad-Tastaturhülle mit Rabatt

Eins muss man Apple lassen: Das offizielle Zubehör ist durchdacht und passt perfekt für iPhone, iPad, Mac und Co. Entsprechend teuer ist es aber auch. So kostet etwa das Magic Keyboard fürs iPad satte 369 Euro. Sehr viel günstiger ist dagegen die Tastaturhülle von Hou. Die gibt es gerade bei Amazon für 103,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und damit noch einmal 20 Prozent günstiger als sonst.

Tastaturhülle für iPad Pro (11 Zoll) und iPad Air (10,9 Zoll) mit Trackpad Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 12:35 Uhr

Wer das Magic Keyboard und die Tastaturhülle gegenüberstellt, könnte glatt meinen, es seien Zwillinge. Statt das Apple-Original aber nur in Form und Funktion (iPad hält ebenfalls magnetisch) zu kopieren, verspricht Hersteller Hou ein leichteres und dünneres Design. Der Winkel, in dem das iPad aufgestellt werden kann, soll mit 135 Grad außerdem größer sein. Das macht die Arbeit komfortabler. Für das Arbeiten in der Dunkelheit hat die Tastatur eine Hintergrundbeleuchtung an Bord, aus denen Nutzer 7 Farben und 3 Helligkeitsstufen auswählen können.

Lobenswert: Das integrierte Trackpad lässt sich überall anklicken. Gerade bei günstigen Tastaturhüllen ist das häufig nicht der Fall und die Trackpads lassen sich nur im unteren Drittel anklicken.

Verbunden wird die Tastaturhülle über Bluetooth mit dem iPad. Das ist ein kleiner Nachteil gegenüber dem Magic Keyboard, das sich über den Smart Connector auf Rückseite koppelt. In Anbetracht des geringen Preises dürfte das aber zu verschmerzen sein. Immerhin gibt es hier zudem eine Reihe von Funktionstasten, auf die das Apple-Original verzichten muss.

Kompatibel ist die Tastaturhülle für das iPad Pro ab der 3. Generation und das iPad Air ab der 4. Generation, jeweils in 11 Zoll bzw. 10.9 Zoll.

Für wen lohnt sich die iPad-Tastaturhülle auf Amazon?

Die Tastaturhülle lohnt sich für alle, die mit ihrem iPad produktiv arbeiten und nicht den Preis für das teure Apple-Original zahlen möchten. Mit 4,2 von 5 Sternen kann die Tastaturhülle bei Amazon-Kunden auch auf hervorragende Bewertungen verweisen.

