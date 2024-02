Star-Wars-Hit zum Spitzenpreis: Xbox haut Simulation für nur 1,99 Euro raus

Lust auf spannende Weltraumgefechte zum Spottpreis? Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt die beliebte Simulation Star Wars Squadrons für gerade einmal 1,99 Euro sichern – das Spiel ist um fette 95 Prozent im Preis reduziert.

Xbox Facts

Star Wars ist für viele Dinge bekannt, zum Beispiel Lichtschwerter-Kämpfe, komplizierte Familienverhältnisse und wundervoll wehrhafte Teddybären. Aber das Franchise ist auch für seine spannenden Weltraumgefechte zwischen X-Wings und Tie-Fightern bekannt, die ihr in Star Wars Squadrons voll auskosten könnt – und das zu einem echten Sparpreis. Der Sci-Fi-Simulator ist derzeit im Xbox-Store um 95 Prozent reduziert und kostet schlappe 1,99 Euro.

Anzeige

Star Wars Squadrons: Mega-Rabatt im Xbox-Store

In Star Wars Squadrons (Test) steigt ihr in einen Sternenjäger eurer Wahl ein und erlebt intensive Weltallkämpfe zwischen den Rebellen und dem Imperium. Das Spiel bietet euch eine Singleplayer-Kampagne, die nach den Ereignissen von Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter ansetzt, hat aber zusätzlich auch Multiplayer-Optionen, bei denen ihr eure Flugfähigkeiten mit und gegen andere Spieler unter Beweis stellen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Star Wars Squadrons an:

Star Wars: Squadrons – Official Gameplay Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch den Flug-Simulator im Star-Wars-Universum jetzt für nur 1,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen und somit satte 38 Euro sparen. Der Rabatt für Star Wars Squadrons läuft noch bis zum 4. März 2024. (im Xbox-Store ansehen)

Anzeige

Xbox-Charts: Star-Wars-Sim setzt zum Höhenflug an

Der Mega-Rabatt bringt Star Wars Squadrons wieder zurück in die Xbox-Charts, doch an den Top 10 scheitert der Simulator derzeit noch, es reicht nur für Rang 18. Immerhin kann damit der neuere Star-Wars-Hit Jedi: Survivor hinter sich gelassen werden. Das bestplatzierte Spiel der Reihe in den Xbox-Charts ist aktuell aber die Deluxe Edition von Star Wars Jedi: Fallen Order, die ebenfalls radikal reduziert ist. (Quelle: Xbox)

Anzeige

Dass ein bislang exklusives Spiel jetzt auf der PS5 erscheint, sorgt bei der Xbox-Community für Frust:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.